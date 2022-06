Téllez le 'tiró duro' a Cali previo a la Copa: 'Tolima sí es Colombia'

En medio del debate por la representación colombiana en los torneos internacionales, que este miércoles cita a Deportes Tolima en Libertadores y Deportivo Cali en Sudamericana, el exfutbolista Julián Tellez dijo que solo uno de los dos representa al país. El 'Matador' que vistió la camiseta de ambos equipos dejó sus razones.

"Yo no creo que ni en el Huila no lo quieran", indicó Tellez sobre los adeptos que llegan desde otros clubes para apoyar al equipo pijao cuando compite internacionalmente. "Para mí Tolima sí es un equipo que es Colombia en los torneos internacionales, Cali no porque es un equipo grande que tiene detractores, por lo menos en la parte de los hinchas del América", aseguró en Saque Largo, de Win Sports.



El comentario de Tellez al parecer no fue aprobado por los demás panelistas del programa deportivo, entre ellos el argentino Mariano Olsen, quien lo retó a repetirlo ante cámaras. El exfutbolista colombiano se mantuvo en su postura. ¿Alguien más está de acuerdo?