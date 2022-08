Escándalo en Libertadores: Verón explotó con árbitros tras eliminación

El uruguayo Matías Matonte se encargó de impartir justicia en el duelo de Copa Libertadores entre Estudiantes y Paranaense, en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el que el equipo brasileño ganó 0-1 para clasificarse a la semifinal. Sin embargo, el arbitraje de Matonte resultó cargado de polémica y Juan Sebastián Verón, vicepresidente del club argentino, estalló tras el partido. Aseguran que llegó a increpar a los árbitros.

El periodista Pablo Carrozza aseguró este viernes en sus redes sociales que Verón será sancionado por Conmebol, debido a su comportamiento tras la eliminación del equipo de La Plata en Libertadores. "Una vez finalizado el partido, bajó a la zona de vestuarios y agredió a los árbitros en la puerta del doping. Los amenazó, los insultó, y debió ser retirado por varios efectivos policiales. La Conmebol evalúa una fuerte sanción", indicó.



El comunicador argentino citó frases que habría lanzado Verón a la terna arbitral en los vestuarios. Fuertes palabras que según contó llevarían a que Conmebol exponga un "durísimo" informe contra el exjugador, en busca de sanciones. "Hasta les podrían poner derecho de admisión e iniciar una causa penal", mencionó el periodista indicando que están identificando otras personas involucradas en la situación.



Pero Verón no solo estalló de esa manera, también se desahogó en redes sociales donde lanzó un duro dardo a la Conmebol. "Conmebol haciendo lo que hace Conmebol", escribió junto a la bandera de Brasil. Un posteo que seguramente no caerá bien.



A propósito de la polémica clasificación del equipo brasileño en Argentina, la Conmebol publicó el audio del VAR en el que hace referencia al gol que le anularon a Estudiantes. Para Andrés Cunha, encargado del VAR, el jugador no afectaba en la visual del arquero brasileño. Sin embargo, la decisión la tomó Matonte, quien consideró otra cosa.



"Al minuto 64, el equipo rojiblanco convierte un gol. El árbitro, a instancias del asistente, sanciona fuera de juego por interpretar que el jugador que se encontraba en posición de fuera de juego interfería al portero. El VAR, al revisar las diferentes imágenes y ángulos, sugiere al árbitro una revisión de campo. El árbitro, al observar las distintas imágenes, decide mantener la decisión inicial de fuera de juego por entender que el jugador realiza un movimiento que interfiere con el arquero”, explicó Conmebol.