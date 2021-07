Riquelme contra la Libertadores: ‘Es ordinario lo que está pasando’

Juan Román Riquelme estalló por la polémica eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores 2021. En los dos partidos contra Atlético Mineiro, por los octavos de final, le anularon dos goles que dejaron muchas dudas, por decisión del VAR.



El referente histórico de Boca, actual vicepresidente y director del Consejo de Fútbol, dijo que “es ordinario lo que está pasando. No estamos cuidando la Copa”.



“Estamos tristes. Dolidos. Esa es la verdad. Jugamos dos partidos muy serios, contra uno de los favoritos en la Copa. Boca fue merecedor en los dos partidos. Metió dos goles, ganó los dos partidos y quedó afuera. ¿Cómo se entiende?”, dijo Riquelme en declaraciones a ‘TyC Sports’. “No nos dejaron ganar”, agregó.



Riquelme insistió en las cosas extrañas que están pasando en la Libertadores. “Lo que pasó en nuestra cancha, lo que pasó esta noche en Brasil. Lo que le pasó a Cerro Porteño (perjudicado ante Fluminense). Es todo muy raro. Realmente es ordinario lo que está pasando”, comentó.



Más tarde lamentó: “Yo tengo que felicitar a los muchachos, hicieron una pretemporada increíble, se prepararon muy bien, la gente estaba muy ilusionada. Pero cuando ganas los dos partidos y no te cobran los goles, no hay mucho más para hablar. Nos da mucha tristeza”.



Cuando le preguntaron si a Boca lo habían perjudicado de manera premeditada, Riquelme gambeteó la acusación directa: “Acá no pasa lo que yo piense sobre si nos sacaron de la Copa o no. Esto es algo que sabemos todos lo que pasó. Es vergonzoso lo que pasó. Da tristeza lo que pasó. Yo me puedo hacer el boludo contestando alguna pregunta. Pero lo de hoy es vergonzoso. En el gol en la cancha de Boca no sabían cómo hacer para anular el gol. Una cosa lamentable. Los dos partidos fueron lamentables”.