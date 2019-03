Por fin: Juan Camilo Salazar se estrenará con San Lorenzo

Tras su llegada a San Lorenzo, en febrero pasado, el atacante colombiano Juan Camilo Salazar, tendría este miércoles sus primeros minutos como jugador del ciclón, dirigido por Jorge Almirón y no lo haría en cualquier juego, sino en el juego de Copa Libertadores contra Junior de Barranquilla, en su estadio, el Nuevo Gasómetro.

El portal VamosCiclon.com anuncia que el técnico Almirón haría tres cambios en su equipo titular, respecto al once que arrancó en el juego contra Boca Juniors, el viernes pasado por la Superliga.



El portal mencionado dice que según la práctica de este martes Almirón probó con Fernando Belluschi, Andrés Rentería y Juan Camilo Salazar, en lugar de Gonzalo Castellani, Nicolás Reniero y Héctor Fértoli, respectivamente.



Desde su llegada Salazar solo estuvo en una convocatoria del técnico Almirón, aunque no tuvo minutos en el partido contra Newell’s Old Boys, del 16 de febrero pasado.



Salazar salió sorpresivamente de Millonarios cuando ya había comenzado la Liga I-2019 y era tenido en cuenta por el técnico Jorge Luis Pinto, de hecho fue titular en el partido contra Envigado en la primera fecha.



La posible nómina de San Lorenzo sería con Fernando Monetti; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez; Román Martínez, Gerónimo Poblete, Fernando Belluschi; Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Andrés Rentería.