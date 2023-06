'Patrón' Bermúdez explotó contra colombianos en copas: 'Somos cagones'

"No voy a justificar a nada ni a nadie. No me voy a hacer el tonto ni el loco", empezó advirtiendo Jorge Bermúdez, antes de su análisis sobre los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana.



El periodista no tuvo piedad de Millonarios, Medellín, Santa Fe y Tolima, pero también lanzó fuertes críticas a Nacional, a pesar de su clasificación a octavos de Libertadores. Al único que aplaudió fue al Pereira, al que sacó de la "cochada de mediocridad, de fracaso y de pérdida".

"Millonarios perdió y quedó por fuera. Pongan la calificación que sea... fracaso, verguenza, así sea el campeón del fútbol colombiano. Una cosa es el título, gano la estrella y fenomenal, y otra es la participación internacional, eliminado en Libertadores y eliminado en Sudamericana, son dos cosas distintas. Demostró estar crudísimo", empezó diciendo.



Bemúdez mencionó que los equipos colombianos no pueden darse el lujo de definir algo de visita en Brasil y Argentina: "Estos equipos salen pendejos y atontados, y no solo Millonarios, qué les pasa a estos manes. Eso es una enfermedad lo del fútbol colombiano, salen y reciben un gol antes de cinco minutos. Miren al Medellín, salen dormidos. Así es muy difícil. Nosotros somos cagones antes los argentinos y los brasileños".



Y aunque valoró el reciente título del albiazul en la Liga BetPlay, dijo que lo hecho en torneos continentales fue desastroso. "Así Millonarios no hubiera ido con el título y con festejo, lo fritaban como lo fritó Defensa y Justicia. Rapidito lo sacó de combate. A los equipos colombianos y a los futbolistas les pasa eso, cuando despiertan ya tienen dos adentro. No me vengan con que estaban cansados por la celebración, Millonarios no tiene traje para esta fiesta y siempre es la misma vaina".



Al único que aplaudió fue al matecaña, que avanzó a octavos de final en un grupo muy difícil donde se enfrentó a Boca Juniors y Colo-Colo. "Aplaudir a Restrepo, a sus jugadores y a su hinchada. Pereira pudo haber ganado el partido, es un equipo serio, táctico, ordenando y bien parado, que limitó al rival. Se comportó muy bien en lo colectivo y lo individual. Pereira estás en mi corazón y te saco en esa cochada de mediocridad, de fracaso y de pérdida".



Bermúdez también hizo una fuerte crítica al Medellín, que aunque sigue en carrera, esta vez en los playoffs de Sudamericana, dejó una fea imagen ante Inter de Porto Alegre. "Medellín va con el primer lugar y el empate le sirve, a los 3 minutos lo despachan para la casa. Estos muchachos están pensando más en vacaciones. Qué voy a comentar, eso estaba cantado. El futbolista tiene una enfermedad y es que se arruga, le da la pálida y no aparece".



Finalmente, le 'cantó la tabla' a Santa Fe, Tolima y al mismo Nacional. "De Santa Fe qué voy a decir, que verguenza, que pobreza... y del Tolima, goleado en Brasil y perdiendo contra Tigre en Ibagué. Tolima está acabado y vuelto nada. Los de Nacional tampoco vengan a sacar pecho porque le tocó un grupo en el que donde no pasen se tienen que ir todos. El sorteo les sirvió pero tenía que pasar ese grupo. El único que debe sacar pecho es el Pereira, en un grupo que no estaba fácil".