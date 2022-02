Jhon Duque: ‘En Atlético Nacional siento que he evolucionado’

Atlético Nacional se alista para debutar en la Copa Libertadores 2022, enfrentaando a Olimpia de Paraguay, este jueves en el estadio Defensores del Chaco. Jhon Duque es uno de los jugadores que llegaron al equipo este semestre. El volante bogotano confía en sus capacidades y valora el aprendizaje con el conjunto antioqueño.



“Nacional es un equipo que me ha exigido cosas nuevas en el juego, en la propuesta de ataque y he sentido que he evolucionado. Me siento cómodo en marca y para cerrar partidos es muy bueno, también tengo esa variante en ataque, siendo volante mixto o de marca. Todos trabajamos para ser titulares, para ser importantes y cada uno tiene un rol en el equipo. Lo importante es estar presto, preparado para cuando tengamos la oportunidad de jugar”, remarcó.



En cuanto al lío que le supone la competencia con tantos jugadores en esa posición de volante, Jhon contestó que “el lío no es para mí, es para el entrenador. Me encanta jugar como volante mixto o de marca, este equipo me brinda las comodidades para jugar con grandes compañeros, con Sebastián estoy de recuperación. Quiero estar a la altura siempre. Con Baldomero (Perlaza) cada vez hay más competencia, te abre la mente y son oportunidades para aprender, observar y tener oportunidad para aportar. Cuando juegue, darla toda y cuando no, apoyar al compañero”.



Además, “en cuanto al juego y el posicionamiento en cancha, como volante 5, debo sacar al equipo y la movilidad. De eso se trata la idea de juego en Nacional, encontrar el espacio y el momento para recibir la pelota. Es un tema que he venido aprendiendo. La idea de juego en Nacional es una sola, pero es imposible para cualquier equipo del mundo mantenerla durante 90 minutos, hay momentos en que se puede desarrollar y otras que no. Hay partidos donde fuimos muy claros al comienzo, pero por el rival cambiamos el plan, pero no se puede perder esa esencia de juego, hay que salir a jugar y a buscar los resultados sin arriesgar demasiado que nos cuesten resultados”.



Sobre su carrera, la ingeniería industrial y cómo motiva a sus compañeros para que compartan el tiempo entre el deporte y la academia, Duque señaló que “me encanta aprender todos los días. En cuanto a la ingeniería, hemos estado con la pretemporada. Sobre mi carrera, tengo cosas en Bogotá y acá, lo veo también como un hobbie y espero seguir ejerciendo la ingeniería. Yo tuve esa bendición de iniciar una carrera universitaria y no fue fácil. Dejé de jugar fútbol tres años y pude avanzar mucho. Pero hay que ser empáticos con los que no han estudiado, algunos compañeros estudian virtualmente y los que no, es porque no tienen el tiempo”.



Finalmente, Jhon habló sobre el próximo rival; en este caso, el equipo franjeado, “Olimpia es un rival muy intenso, que presiona bien. Nacional no puede renunciar a su idea de juego de salir proponiendo, la mentalidad de un deportista debe ser día a día, si algo he aprendido, es en prepararse todos los días. Es una nueva oportunidad para afrontar un torneo como la Libertadores, estoy con compañeros experimentados y es un gran reto que nos motiva mucho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8