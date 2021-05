'Me siento orgulloso de este grupo': González tras empate de América

Este jueves, América de Cali empató 0-0 con Deportivo La Guaira, en la tercera jornada del grupo H, y sigue sin ganar en la Copa Libertadores.

El conjunto escarlata, que tiene a Jersson González como técnico interino tras la salida de Juan Cruz Real, apenas registra un punto en el certamen internacional y tiene comprometida su clasificación a la siguiente instancia, pese a que aún faltan tres fechas.



Tras el empate sin goles en territorio venezolano, González atendió a los medios y se refirió a lo hecho por sus dirigidos, quienes crearon bastantes oportunidades de gol, pero que no pudieron romper el cero en el marcador.



"Me siento orgulloso de este grupo de jugadores, los conozco y me conocen, han cambiado la mentalidad, están comprometidos y con el deseo de salir adelante. Llevamos 4 entrenamientos y falta trabajar mucho más en lo que queremos, me quedo con la actitud y el deseo de ganar el compromiso, lastimosamente no se pudo", dijo.



Y añadió: "Soy una persona que sueña en grande y tengo en la mente clasificar. Estamos trabajando para mejorar la definición, en 4 entrenamientos se ven cambios importantes en el equipo".



El entrenador también se refirió a Adrían Ramos, capitán del equipo, quien fue clave en el encuentro, pero que tuvo que ser sustituido por molestias físicas.



"Adrián Ramos es un jugador importantísimo para nosotros y esperamos tenerlo en el próximo partido, viene de una para larga y eso se siente", finalizó.