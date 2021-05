'Tenemos que salir tranquilos': Jersson palpita el duelo contra Cerro

Este martes (7:30 p.m.) tendrá en Asunción la oportunidad de clasificarse a los octavos de final del certamen continental, para lo cual necesitará de los tres puntos frente a Cerro Porteño, precisamente el equipo que en el momento tiene la segunda casilla.

Sobre cómo se siente a pocas horas del trascendental encuentro, Jersson dijo que “muy tranquilo, muy orgulloso del momento en que estoy y que Dios me ha puesto, pensé que iba a estar un poco más ansioso como ocurrió en otros partidos, esperamos hacer un buen compromiso y tratar de hacerlo de la mejor posible para clasificarnos a la siguiente fase de la Copa Libertadores”.



González añadió que “he sido claro con los jugadores, con sentimiento, para que hagan las cosas bien, eso es el fútbol, pero lo más importante es que han reaccionado bien, han copiado muchísimo y eso es lo que me deja tranquilo. Faltan muchas cosas por trabajar, pero me deja tranquilo la entrega y la dedicación que tienen entrenamiento tras entrenamiento y día tras día”.



El entrenador de los rojos sabe que no hay opción distinta a un triunfo: “es una charla técnica muy tranquila, darles seguridad todo el tiempo, pero una cosa sí es clara, la Copa Libertadores es totalmente distinta al torneo nuestro, hay que jugarla con tranquilidad, con inteligencia, no podemos ir a desbordarnos encima de un equipo que sabe también que depende de este partido para seguir con vida, no es salir a atacar por atacar, sino estar bien parado, sabemos que el gol puede llegar en el minuto 1 o en el 90, eso es lo que les voy a recalcar todo el tiempo, tratar de que ellos copien que lo que queremos es seguir en la Copa Libertadores”.



González afirmó que lo deja tranquilo la forma en que han venido trabajando Yesus Cabrera y Duvan Vergara, a quienes se les siente un bajón futbolístico. “Vienen entrenando bien, no he armado el equipo, estamos pensando en ellos y vamos a tratar de que si juegan les vaya bien”.



Finalmente, señaló sobre el análisis de Cerro Porteño que “lo hemos estudiado bastante, se pueden dar las cosas o no, pero tenemos que salir tranquilos, no desesperarnos, porque eso es lo que ellos quieren. Tenemos 90 minutos para hacer el gol y lo más importante es mantener nuestro arco en cero”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces