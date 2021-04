Jarlan Barrera destacó la entrega de Atlético Nacional en Uruguay

Atlético Nacional sigue en buen momento en la Copa Libertadores 2021, luego de empatar 4-4 contra Nacional de Uruguay, por la segunda fecha del grupo F. En conferencia de prensa, Jarlan Barrera quien anotó dos goles y llegó al liderato de los artilleros del certamen con cinco anotaciones se fue satisfecho por el buen desempeño de su equipo contra el conjunto ‘oriental’.



“Nosotros veníamos con las ganas de sacar los tres puntos, la mentalidad es lo que nos representa como un club grande en Colombia. Pero el objetivo era no perder, siempre es muy importante en este tipo de torneos si puedes sacar puntos es clave y si podemos ganar en casa, será muy importante este punto conseguido”, resaltó.



Además, el samario precisó que, en el trámite del juego, “no fue tanto decir que nos costó, nosotros siempre trabajamos los partidos, por momentos dominamos, por momentos el equipo sufrió el trabajo del rival, a pesar que estuvieron con 10 hombres, corrieron, metieron, era un partido donde nadie quería regalar nada. Nos duele algunos goles que recibimos, pero esto es fútbol, hay que levantar cabeza y logramos empatar”.



Jarlan comentó que “es difícil sacar conclusiones tras este gran partido. Fue un juego duro, felicitamos al equipo uruguayo y al final fue un mérito importante poderlo empatar. Los dos arqueros tuvieron buenas actuaciones, yo tuve una que pasó la pelota por encima, cuando estábamos arriba en el marcador, pudimos marcar el tercero, no lo hicimos. Quedó la sensación de poder marcar más goles”.



Por otro lado, el ex Junior sostuvo que “cuando estábamos abajo en el marcador, teníamos la fe de poder conseguir el resultado. Movimos la pelota, leímos el juego y encontramos los espacios para atacarlos y conseguir el empate. Los espacios se sacan cuando uno sostiene la pelota, eso sirve para que sufra el rival y a lo último se consiguió”.



Pensando en el próximo juego contra Argentinos Juniors en Pereira, Barrera indicó que “sabemos que vamos a estar de local, será un juego muy parecido, contra un equipo argentino, muy aguerrido. Nosotros tenemos la convicción de ganar, hay que entregarlo todo. Destaco la entrega en este juego, no nos rendimos en una cancha muy difícil contra un rival muy complicado. Impusimos nuestro juego por momentos, hay que reflexionar y corregir en los goles que nos marcaron en pelota detenida y cuando la perdíamos en mitad de cancha”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8