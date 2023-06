Medellín se juega sus cartas en Brasil: todo por los octavos

Momento definitivo en la Copa Libertadores, pues llegó la sexta fecha de la fase de grupos. Los colombianos están en la lucha, de saber cómo terminará su participación. Independiente Medellín visitará al Inter de Porto Alegre.



Cabe destacar que el cuadro poderoso depende de lo que esté en sus pies. Un triunfo en Brasil lo dejará en los octavos de final, igual que el empate. De caer en Porto Alegre, necesitará que Nacional de Uruguay pierda o empate contra Metropolitanos. 10 unidades los ilusionan, para cerrar de la mejor forma el semestre. Los antioqueños viajaron el domingo en la noche a Porto Alegre.



Con su victoria 0-1 en Caracas sobre el ya eliminado Metropolitanos, el elenco colombiano aumentó sus opciones de avanzar al ubicarse primero en la zona con 10 puntos, uno más que el "Colorado", segundo del grupo tras empatar 1-1 en la jornada anterior con el "Bolso", tercero con 8 unidades.



El "Poderoso", que viene de una pausa al haber quedado fuera de la final de la liga colombiana, enfrenta este compromiso definitivo sin el delantero Díber Cambindo y el defensor Víctor Moreno, el primero transferido al club mexicano Cruz Azul, mientras que el segundo está cerca de ser fichado por Junior, así que sus lugares en el once titular posiblemente será ocupados por el juvenil Jorge Cabezas y Jhon Palacios.



Entre los viajeros elegidos por el técnico interino Sebastián Botero, que en su corta gestión acumula dos victorias consecutivas en la Copa, destacan el delantero argentino Luciano Pons, los defensas Andrés Cadavid, Daniel Londoño y Jordy Monroy, los centrocampistas David Loaiza, Miguel Monsalve, Déinner Quiñones y Jaime Alvarado, además de los extremos Éver Valencia, Edwuin Cetré y Émerson Balanta.



Entre las ausencias por lesión están el atacante Felipe Pardo, en recuperación de una cirugía de hombro, lo mismo que el extremo Andrés Ibargüen, quien sufrió en el partido en Caracas una lesión muscular grado 3 que lo tendrá entre 10 y 12 semanas fuera de competencia.



Medellín no visita Brasil desde el 2022, en la edición de la Copa Sudamericana. Precisamente, esa vez fue contra Inter, donde perdieron 2 a 0.



En la primera jornada del Grupo B, Medellín igualó 1-1 como local con Internacional, que cierra su participación en estadio Beira-Rio de Porto Alegre, donde ya venció 2-0 hace un año a su rival colombiano, en esa ocasión por la Copa Sudamericana. El “Rojo de la Montaña" posiblemente tendrá en el once titular a Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; David Loaiza, Jaime Alvarado; Éver Valencia, Miguel Monsalve, Edwuin Cetré; Luciano Pons.



Con información de EFE