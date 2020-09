El calendario de Medellín en Libertadores: ya se aferran al milagro

La fase de grupos de la Copa Libertadores ya está en su meridiano: se han jugado tres partidos y quedan tres partidos por delante, pero en Independiente Medellín ya se aferran al milagro.

Luego de tres fechas jugadas, Medellín acumula tres derrotas y es el último de su grupo. A falta de que Boca Juniors y Libertad jueguen su partido este jueves, las posibilidades de que el rojo clasifique ya son difíciles.

Si Boca Juniors le gana este jueves a Libertad sumará nueve puntos y Medellín casi que estaría eliminado, aunque las matemáticas aún le dan sea cual sea el resultado en Paraguay.

Lo que será más difícil para los antioqueños es el calendario que tienen por delante porque tendrá que jugar dos veces en condición de visitante y recibir a Boca Juniors. (Revise acá la tabla de posiciones)

Grupo H Copa Libertadores. Foto: Captura de pantalla

El calendario del DIM

24 de septiembre: Medellín vs. Boca Juniors



30 de septiembre: Caracas vs. Medellín



22 de octubre: Libertad vs. Independiente Medellín