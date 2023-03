David González sobre el trato de los hinchas; ‘No me lo tomo personal’

Independiente Medellín logró la tarea, clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras derrotar a Magallanes de Chile en el estadio Atanasio Girardot. Ahora, será cuestión de tiempo para saber qué lugar ocuparán y rivales, para afrontar la competición internacional.

El ambiente entre el cuerpo técnico y la afición no ha sido mejor, pues desde el año pasado, con la derrota en la final contra Pereira. Ante esos comentarios, el entrenador del poderoso, David González, habló con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, acerca de la situación “No me lo tomo personal lo que digan o no los hinchas, yo solo quiero que salgan felices”.



Agregó “No es que esté pendiente si aplauden o no aplauden. Yo solo quiero que la gente salga feliz. Estamos bajo la lupa en cada partido. Si nos va bien, los aficionados van a estar contentos, pero si perdemos, el sentimiento será diferente. Esto no hay que tomarlo personal”.



Concluyó con el mal inicio con el Medellín “Uno como técnico siempre es bastante inconforme. Siempre va a querer más, hay varias cosas para potenciar, pero vamos a seguir trabajando. Partamos de que los primeros partidos de la temporada y cuando uno viene con la expectativa alta por el equipazo que armamos. Si no se consiguen los resultados, va a empezar el nerviosismo y los aficionados van a comenzar a apretar. En las ligas, los equipos tienen un nivel parejo”.