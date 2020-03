¿Cerca de la eliminación? Cinco claves de la derrota de Medellín

Deportivo Independiente Medellín fue superado ampliamente por Boca Juniors de Argentina, quien se dio un ‘paseo’ de campeón en La Bombonera, goleándolo por 3-0. El poderoso apenas pudo aguantarle el ritmo a un club ‘xeneize’ que seguía con la resaca del título argentino obtenido el pasado sábado.

A continuación, en FUTBOLRED enunciamos cinco aspectos que marcaron una dolorosa derrota del conjunto rojo de Antioquia.



Definición: Desde la partida de Germán Cano, la responsabilidad en los goles de Medellín quedó en los pies de Javier Reina, quien no es centro delantero. Juan Fernando Caicedo sigue mostrando mucha voluntad, pero es aparatoso a la hora de dar la puntada final. La mala toma de decisiones también contagió a Leonardo Castro quien tuvo una ocasión inmejorable de abrir el marcador y terminó en la nada. Los atacantes poderosos terminaron con la ‘pólvora’ mojada, demostrando en algunas llegadas, errores de concepto y cómo pararse en el área rival.



Orden: En el segundo tiempo, Medellín siguió al ‘golpe por golpe’ con Boca y terminó noqueado. El inicio y salida de juego no fue el mejor y los retrocesos eran lentos y aparatosos, la inexperiencia de Juan David Mosquera le pesó al punto que fue responsable en perder una pelota en su área con Frank Fabra que derivó en el segundo gol ‘xeneize’. Aunque el juvenil tuvo que ‘apagar un incendio’ pues estaba ocupando el lugar de Yulián Gómez, lesionado en el partido contra Millonarios del pasado sábado.



Intensidad: Tal como sucedió contra Libertad, Medellín juega con dos cambios menos de velocidad sobre el adversario. Intentó competir, pero le faltó energía para aguantar a un rival que al inicio del partido no tenía las ideas claras en su juego. Los nervios a muchos les jugaron una mala pasada, en especial en el codazo de Carlos Tévez sobre Jesús Murillo que el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero no sancionó al ‘10’ argentino. Más allá de eso, al conjunto antioqueño cayó en el juego de su rival y no le aguantó el ritmo, terminando fundido en el segundo tiempo.



Alternativas: Ni Francisco Flores, quien a los dos minutos se hizo amonestar y su falta terminó en el tercer gol de Boca Juniors, ni Mauricio Cortés, ni Yesid Díaz fueron variantes que pesaron a la hora de cambiar la idea del equipo y buscar revertir el resultado adverso. Aldo Bobadilla se dio cuenta que su nómina es corta y sin recambios es muy duro competir en una Copa Libertadores.



Bajos niveles: La noche de jugadores como Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Javier Reina, Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro fueron para olvidar. Sus rendimientos no fueron los esperados y el equipo terminó siendo una ‘colcha de retazos’, aguantando los ataques del local. Frank Fabra y Sebastián Villa jugaron a placer en un juego para olvidar de los más experimentados.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8