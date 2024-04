Brasileños, bestia negra de Millonarios: a derrumbar el paternalismo

Millonarios está ante uno de sus grandes desafíos ya no solo de la temporada sin prácticamente de su historia: imponerse ante el enorme potencial de los equipos brasileños.

El azul enfrenta este martes a Flamengo, un candidato a imponerse en el grupo E e incluso a quedarse con el título de la Copa Libertadores, una especie de duelo David vs Goliat que tiene que ser, lejos de un temor, una motivación especial.



Y es que en la historia, Millonarios ha tenido un serio problema para derrotar a sus rivales brasileños, que los doblan, especialmente, en reservas financieras para armar nóminas a la altura de varios de los mejores clubes del mundo.



En un total de 21 enfrentamientos por torneos continentales se han presentado 6 victorias de los bogotanos, 4 empates y 11 derrotas. Ahí está el desafío, en inclinar la balanza a su favor.



La relación de enfrentamientos deja clara la superioridad de los visitante. Así terminaron los cruces:



Copa Libertadores 1963 (Fase de grupos) Millonarios 0 – 2 Botafogo

Copa Libertadores 1974 (Fase de grupos) Millonarios 0 – 0 Sao Paulo / Sao Paulo 4 – 0 Millonarios

Copa Sudamericana 2007 (Cuartos de Final) Sao Paulo 0 – 1 Millonarios / Millonarios 2 – 0 Sao Paulo

Copa Sudamericana 2012 (Octavos de Final) Palmeiras 3 – 1 Millonarios / Millonarios 3 – 0 Palmeiras

Copa Sudamericana 2012 (Cuartos de Final) Gremio 1 – 0 Millonarios / Millonarios 3 – 1 Gremio

Copa Libertadores 2013 (Fase de grupos) Corinthians 2 – 0 Millonarios / Millonarios 0 – 1 Corinthians

Copa Libertadores 2017 (Fase Previa) Ida: Paranaense 1 – 0 Millonarios / Millonarios 1 (2) – (4) 0 Paranaense

Copa Libertadores 2018 (Fase de grupos) Millonarios 0 – 0 Corinthians / Corinthians 0 – 1 Millonarios

Copa Libertadores 2022 (Fase previa) Millonarios 1 – 2 Fluminense / Fluminense 2 – 0 Millonarios

Copa Libertadores 2023 (Fase previa) Atlético Mineiro 3-1 Millonarios / Millonarios 1-1 Atlético Mineiro

Copa Sudamericana 2023 (Fase de Grupos) América MG 2-0 Millonarios / Millonarios 1-1 América MG



El recuerdo más fresco data de 2023. El rival en la tercera fase previa de la Copa Libertadores fue Atlético Mineiro, en la que temió tanto por figuras como Hulk que acabó perdiendo en Bogotá por 3-1 y después, de visitante, igualó 1-1. Y después, en la fase de grupos de Copa Sudamericana, otra vez el fantasma brasileño apareció América MG, que ganó de local 2-0 y en Bogotá no perdió (1-1).



Ahora será vital para Millonarios hacer respetar su casa, el temor a la altura de los brasileños, el frío y todas las condiciones de las que dispone a 2.600 metros de altitud, para no pasar problemas al menos al asegurar la segunda casilla del grupo E. La paternidad no es discutible pero el muro está ahí para ser derrumbado. La derrota sería no intentarlo.