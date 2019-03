Cuenta por saldar: así les fue a equipos colombianos contra brasileños

Empieza otro año de Copa Libertadores, esta vez con Tolima y Junior como protagonistas y representantes, pues son los únicos equipos que clasificaron a la fase de grupos del torneo. El conjunto de Ibagué empieza este martes contra Atlético Paranaense, actual campeón suramericano, por la primera fecha.

Tolima ya conoce lo que es jugar contra equipos brasileños, pues los enfrentó en cuatro ocasiones, dejando un saldo de dos derrotas, un empate y una victoria. Esta vez, necesita revertir ese historial para clasificar a los octavos de final.



Junior, por su parte, estará contra Palmeiras, brasileño que ya conoce y que no lo recuerda muy bien, pues perdió en las dos oportunidades en 2018. También, incluyendo estos dos encuentros, los barranquilleros se han enfrentado con clubes cariocas, en Libertadores, en 9 oportunidades, dejando un saldo de cuatro derrotas, tres empates y dos victorias cafeteras.



El historial no es bueno y no favorece a los colombianos, que solamente han podido ganar en 33 oportunidades, empatado en 30 y han conocido la derrota en 59 ocasiones, incluidas finales con Deportivo Cali, en 1995, y Nacional, en 1999.

Historial de equipos colombianos contra brasileños en Copa Libertadores:

Santa Fe: ganó 1, empató 4 y perdió 7.

Millonarios: ganó 1, empató 2 y perdió 5.

Atlético Nacional: ganó 7, empató 2 y perdió 10.

Deportivo Cali: ganó 4, empató 1 y perdió 7.

América: ganó 9, empató 5 y perdió 10.

Junior: ganó 2, empató 3 y perdió 4.

Once Caldas: ganó 5, empató 3 y perdió 4.

Medellín: ganó 2, empató 4 y perdió 5.

Cúcuta: ganó 1, empató 2 y perdió 1.

Tolima: perdió 2.

Chicó: perdió 2.