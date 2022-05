Escalofriante ataque a los hinchas del Cali por parte de los de Racing

En días pasados, empezaron a circular las imágenes y videos donde aficionados del Deportivo Cali, en Argentina, robaron una de las banderas insignias de Racing de Avellaneda. La polémica se despertó por cómo ingresaron todos los aficionados caleños.

Cerca de 200 barras de Racing salieron de madrugada por las calles de CABA a cazar a los colombianos que robaron la bandera. En simultáneo hubo un allanamiento en la casa en la que filmaron el video. El trapo ya no estaba. Mucha atención al banderazo de Cali en el obelisco. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) May 24, 2022

Tras conocerse el incidente, la barra de la academia respondió, no de la mejor manera. Las amenazas contra la integridad de los colombianos, por parte de los líderes. De acuerdo a información de Pablo Carrozza, a través de su cuenta de Twitter, relató cuál fue la respuesta de los aficionados de Racing.



“Cerca de 200 barras de Racing salieron de madrugada por las calles de CABA a cazar a los colombianos que robaron la bandera. En simultáneo hubo un allanamiento en la casa en la que filmaron el video. El trapo ya no estaba” puntualizó el periodista, además, advirtiendo a lo que podía llegar a ocurrir “mucha atención al banderazo de Cali en el Obelisco”.



Seguido a esto, completó con la represalia contra los aficionados del Cali “Atraparon en un hotel de Once a dos barras de Cali que aparecían en el video con la bandera de Racing. La chica se había ido a la madrugada y el restante desapareció el viernes 3:40 con el trapo. Luis Paul ya está identificado. Sospecho que aparece en las próximas horas”.



Concluyó con “La barra de Racing secuestró y torturo a los dos colombianos en un hotel de mala muerte de Av. Corrientes. Los iban a tener ahí encerrados hasta que apareciera la bandera. Los vecinos escucharon gritos y llantos, llamaron a la policía y los tuvieron que soltar”.



Atraparon en un hotel de Once a dos barras de Cali que aparecían en el video con la bandera de Racing. La chica se había ido a la madrugada, y el restante desapareció el viernes 3.40 con el trapo. Luis Paul ya está identificado. Sospecho que aparece en las próximas horas. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) May 24, 2022