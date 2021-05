Mineiro habló de su pesadilla: 'una de las peores cosas que pasé'

El lateral del Atlético Mineiro, Guga, se refirió a las difíciles condiciones en las que se enfrentaron al América por Copa Libertadores. El jugador visitaba por primera vez el país y dijo haber vivido la peor experiencia de su vida, la que no espera volver a repetir. Cabe recordar que los gases lacrimógenos lanzados a las afueras del Romelio Martínez invadieron el terreno de juego en ocho ocasiones, por lo que la continuidad del juego se vio afectada.

"Era un juego muy difícil e importante. Había mucha confusión a las afueras del estadio y era necesario estar concentrados", reconoció Guga sobre lo difícil que les resultó ganar en Barranquilla, donde por segundo día consecutivo miles de manifestantes protestaban por la realización de partidos de fútbol en medio del Paro Nacional, que en Colombia completó 16 días.



"Fue la peor cosa de mi vida, nunca había pasado por eso", dijo al destacar que era su primera vez en el país, y continuó: "no habían condiciones, no conseguíamos quedarnos dentro del campo. Ardía todo de verdad, los ojos, la nariz, la garganta. Una de las peores cosas que pasé jugando fútbol y espero que nunca pase más".



El técnico Cuca también se refirió a lo sucedido en Barranquilla: "escuchamos las bombas explotando y era cuestión de tiempo que viniera el gas. El viento lo trajo. Cuando vino fue muy fuerte".



Los jugadores de América y Mineiro no fueron los únicos afectados con los gases lanzados por el Esmad a las afueras del escenario deportivo. Un día antes lo sufrieron Junior y River Plate. Las críticas a nivel de continente no se hicieron esperar.