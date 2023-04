¿Le metieron mano al DIM? Polémico gol 'no debió valer' según analista

Independiente Medellín estaba consiguiendo un punto valioso en su visita al Club Nacional de Uruguay, luego de la anotación de Luciano Pons. Sin embargo, cuando se consumían los minutos de adición, llegó el polémico gol de Fabián Noguera, después de una mano en el área, que incluso el VAR revisó.



DIM se alcanzó a ilusionar con la posibilidad de que el gol fuera anulado y pudieran llevarse al menos un punto, sin embargo, el árbitro terminó confirmando la anotación tras una extensa charla con los hombres del VAR. La polémica se extendió en medio de los reclamos de Andrés Ricaurte y otros jugadores del rojo antioqueño. Todos vieron la mano menos los árbitros.



A propósito del polémico gol que sentenció el 2-1 a favor del Club Nacional, el periodista Andrés Grimaldos de El Var Central, quien analiza las polémicas arbitrales en el fútbol colombiano, destacó que "No debió valer" y dio sus razones para haber invalidado el gol de los uruguayos.



"Dos cosas: Las manos en ataque se cobran SÍ o SÍ cuando es de quien convierte el gol. Las otras ya pasan a ser consideración del árbitro, por ejemplo esta que da en un compañero y luego acaba en gol de Nacional en el último minuto ante DIM. Dicho esto, me parece increíble que no hayan llamado a Darío Herrera para que revisara él mismo la acción y tomara la decisión correspondiente. Es una jugada de clara interpretación. ¿Qué pasó con Jorge Baliño?", destacó.



Y agregó que "Último y no menos importante: Creo que esa mano es sancionable y acaba influyendo en el tanto de los uruguayos. Un jugador que está en el suelo y con su brazo frena la pelota para que le quede al compañero, obviamente sin intención, pero lo hizo y fue determinante. Un poco de sentido común".