Germán Cano hace historia en DIM: igualó a Grecco como máximo goleador

Pese al empate 1-1 contra Palestino, en la afición roja hay motivos para brindar con un buen vino argentino. Su ‘matador’ Germán Cano sigue marcando, logrando su cuarto gol de manera consecutiva este año e igualando el registro de José Vicente Grecco como máximo goleador en los 105 años poderosos con 92 goles.

🙆‍♂️ ¡Para que se festeje en Medellín! Germán Cano la punteó y puso el 1-0 parcial para @DIM_Oficial pic.twitter.com/4zlh8tjOzv — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 7 de febrero de 2019

El zurdo peleó contra una férrea defensa chilena, no claudicó y con derecha, su pierna menos hábil logró la ventaja parcial en un partido difícil para un Medellín que buscará hacer valer ese tanto de visitante cuando reciba al conjunto ‘árabe’ en el Atanasio el próximo martes 12 de febrero.



Cano pertenece a un selecto club, que en este fútbol moderno cada vez es más escaso, igualar marcas, dejar huella y tener un lugar en el mundo para ser ídolo, para ser referente, para hacer historia.



Recordando los 92 goles de Germán Cano con la camiseta roja, estarían más o menos así: 9 en el finalización 2012, donde fue goleador, 7 en el apertura 2013, 8 en el finalización 2013, 11 en el apertura 2014, 16 más en el finalización 2014 donde repitió el botín de oro, 2 en la Copa Colombia del 2014. 1 en la Copa Sudamericana 2018, 12 más en la Liga 2018-I, 1 en la Copa Colombia 2018, 20 en la Liga 2018-II donde ganó su tercer botín e hizo récord de goles, 3 en la Liga 2019-I en tres juegos disputados y este último en la Copa Libertadores 2019, el certamen que le faltaba para jugar con el ‘equipo del pueblo’.



Además, le marcó: 8 al Junior, 7 al Deportivo Cali, la misma cantidad a Rionegro Águilas y Patriotas de Boyacá, 6 a Nacional y Once Caldas, 5 a Envigado, 4 a Independiente Santa Fe, Millonarios, Tolima y Pasto, 3 a Bucaramanga, Jaguares, Chicó, Huila y Equidad, 2 a Leones, Deportes Quindío, Real Cartagena, Fortaleza, Alianza Petrolera y uno al América de Cali, Cúcuta Deportivo, Sol de América de Paraguay y Palestino de Chile.



Desde 1966, cuando anotó un gol frente a Millonarios, José Vicente Grecco era el poseedor de este récord poderoso. Pasaron 53 años para que otro argentino vestido de rojo, igualara su marca y pusiera un nuevo hito para una de las aficiones más pasionales y fieles del país. No sería raro que Cano siguiera de largo y esa marca de Grecco quedara atrás. Rumbo al centenario de goles, quién sabe si se llegará, pero con la frecuencia que tiene, lo podrá lograr con creces tanto en Colombia como en las canchas de Suramérica.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín