Gallardo vs Jorge Jesus, un duelo de maestros del fútbol de posesión

La final de la Copa Libertadores que se juega este sábado en Lima enfrentará en los banquillos al argentino Marcelo Gallardo, artífice de la etapa más exitosa en la historia del River Plate, contra el portugués Jorge Jesus, que ha llevado al Flamengo brasileño a su primera final del torneo en 38 años.

A pesar de que uno es de América y el otro de Europa, sus estilos de juego son muy similares, pues ambos apuestan por el fútbol de posesión con mucha combinación de pases para llevar el balón hasta los delanteros y un esquema también bastante parecido.



El esquema más clásico de 'El Muñeco' Gallardo es el 4-4-2 pero por momentos puede adoptar el 4-3-3 gracias a la polivalencia de algunos de sus jugadores como el uruguayo Nicolás De la Cruz, que puede asumir varias posiciones en la línea del centro del campo.



Por su parte, Jorge Jesus se ha caracterizado en esta temporada en el Flamengo por 4-1-3-2, con el también uruguayo Giorgian De Arrascaeta como la pieza que puede variar la propuesta para sorprender al rival, y todo con un juego vistoso que ha ayudado al equipo carioca a reencontrarse con su identidad más clásica.



TERCERA FINAL DE LIBERTADORES PARA GALLARDO



Para Gallardo será su tercera final de Libertadores, la segunda consecutiva, tras haber salido victorioso en ambas, tanto en 2015 frente al Tigres mexicano como el año pasado contra el Boca Juniors, el eterno rival de River.



De triunfar una vez más en esta final, el técnico de River igualaría con tres títulos a su compatriota Osvaldo Zubeldía, que logró tres Libertadores seguidas para Independiente entre 1968 y 1969 y quedaría una del también argentino Carlos Bianchi.



'El Muñeco' se encuentra a punto de culminar su quinta temporada al frente del Millonario, donde también se clasificó esta semana para disputar la Copa de Argentina. En cinco años al frente del club bonaerense, River vive con Gallardo uno de sus momentos más dulces en sus 118 años de historia al registrar, además de las dos Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, una Copa Suruga Bank, dos copas de Argentina y una Supercopa argentina.



JORGE JESUS CON DOS FINALES PERDIDAS EN EUROPA



Al mando del club carioca, Jorge Jesus tiene de nuevo la oportunidad de ganar el primer título internacional de su prolongada trayectoria en los banquillos, desarrollada la mayor parte en el Benfica portugués. Precisamente en el club lisboeta desaprovechó por dos ocasiones seguidas (2013 y 2014) la oportunidad de alzar su primer trofeo internacional cuando perdió la Liga Europa ante el Chelsea inglés y el Sevilla.



"Es mi tercera final importante, pero las finales solo la pierde quien llegan a ellas", comentó el técnico. No obstante, el preparador luso acumuló un amplio registro de éxitos nacionales en su país al sumar tres ligas, una copa, seis copas de la liga y dos supercopas durante sus ocho temporadas entre el Benfica primero y el Sporting de Portugal.



Antes de enrolarse en el Flamengo, Jorge Jesus tuvo tiempo también de ganar una Supercopa de Arabia Saudí al frente del Al Hilal, equipo al que dirigió apenas una temporada.



TERCER TÉCNICO EUROPEO EN FINAL DE LIBERTADORES



El portugués ha conseguido con el Mengão alcanzar la final en su primera experiencia en la Libertadores, algo que hasta el momento, igual que ya lo hizo Gallardo en 2015, aunque no es el único caso en la historia de la competición.



En caso de ganar Flamengo, Jorge Jesus no sería el primer entrenador europeo en ganar la Libertadores, pues en 1991 ya lo hizo el yugoslavo Mirko Jozic, quien llevó a Colo Colo a conquistar el máximo título continental por primera y única vez hasta ahora.



El portugués será el tercer técnico de Europa en dirigir a un equipo en una final de la Libertadores, ya que en 1962 ya lo hizo también el austro-húngaro Béla Guttman en el banquillo del Peñarol, que perdió la final contra el Santos brasileño al tiempo que ganaba dos Copas de Europa con el Benfica (1961 y 1962).