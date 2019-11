Frase de un ex jugador brasileño calienta la final de la Libertadores

El exjugador Mauro Silva, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994, afirmó que Flamengo es "mejor equipo" que River Plate, aunque "no siempre ganan los mejores", con miras a la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado en Lima.

"Para mí, el Flamengo es mejor equipo, pero no siempre ganan los mejores, así que ojo, ojo sobre todo con los equipos argentinos, que son muy duros", señaló el actual vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol en una entrevista con Efe, en Sao Paulo.



El histórico exjugador del Deportivo de la Coruña dijo que el club de Río de Janeiro está jugando "muy bien ahora mismo" y que "en circunstancias normales debería ganar" la final contra el equipo 'millonario'.



"Pero vuelvo a decir, aunque River Plate no sea un equipo tan bueno como el Flamengo, los equipos argentinos en las finales son muy duros", insistió. En su opinión, Flamengo, dirigido por el técnico portugués Jorge Jesus, está "muy fuerte" y además "ficho muy bien" esta temporada.



"Ahí vino incluso del Dépor Pablo Marí, que está jugando muy bien. Fichó a Filipe Luís, a Rafinha.... Los fichajes que hizo son muy buenos, muy experimentados y han tenido unas actuaciones muy buenas en sus equipos. Han venido con mucha experiencia, han montado un equipazo y están jugando de maravilla", destacó.



También destacan otras contrataciones de renombre como la de los centrocampistas Gerson y Giorgian De Arrascaeta, y la de los delanteros Gabriel Barbosa 'Gabigol', cedido por el Inter de Milán, y Bruno Henrique. Asimismo, cree que el cuadro rubro-negro ganará la Liga brasileña.



El Flamengo está muy cerca de ganar matemáticamente el Campeonato Brasileño, que lidera con 81 puntos, aunque con un partido más con respecto a su inmediato perseguidor, el Palmeiras, al que aventaja en 13 puntos de forma provisional.



Si el Palmeiras no gana el domingo al Gremio, el conjunto carioca se proclamará campeón de la competición a falta de cuatro jornadas para el final.

"Y en cuanto a la Libertadores será un partido muy duro porque los equipos argentinos siempre son muy difíciles", pero "por mí que gane el Flamengo, que gane el fútbol brasileño, es mejor equipo", completó Mauro Silva, de 51 años.



También lamentó que por segundo año consecutivo se haya tenido que trasladar la sede de la final, esta vez desde Santiago de Chile a Lima. "Ya el año pasado se tuvo que jugar la final en España y este año ha tenido que salir de Santiago de Chile para Lima.



En fin, no es lo ideal, está lejos de ser lo mejor cuando ocurren este tipo de cosas, pero desgraciadamente, por una circunstancia, hubo que hacer este cambio", apuntó. "Ojalá sea una gran final, se olvide todo y que gane el mejor", añadió. Mauro Silva, que también fue campeón con la Canarinha de la Copa América de 1997, es uno de los padrinos del nuevo proyecto deportivo de LaLiga española para encontrar y formar a nuevas promesas del fútbol en Brasil.