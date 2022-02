Millonarios no visita a Fluminense en el Maracaná: ¿podrá Nacional?

Fluminense se llevó un gran botín de Bogotá al imponerse por 1-2 contra Millonarios, en duelo de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Ahora tendrá que revalidarlo, pero no en su casa tradicional, el mítico Estadio Maracaná.

El partido de vuelta, el próximo Primero de marzo (7:30 p.m. hora colombiana), se disputará en el estadio São Januário, lo que generó muchas críticas pues se trata de Vasco Da Gama, acérrimo rival en la ciudad de Río de Janeiro.



¿Por qué el cambio de casa? Porque desde diciembre de 2021, y a raíz de las críticas durante la Copa América, se cerró para hacerle un reemplazo completo al césped, que ahora será un híbrido entre natural y sintético y que, según explicó Globo Esporte, va sembrado a 18 centímetros de profundidad y dos centímetros sobre la superficie. Se usa ya en distintos escenarios internacionales y es una remodelación que costó cerca de 780 mil dólares.



La buena noticia es que, como no hubo retrasos en los trabajos de renovación, Fluminense podría volver a su casa el 9 de marzo, si no hay sorpresas en la llave contra Millonarios.



De esta manera, es posible que otro colombiano sí juegue en el mítico escenario de Río: "Globo Esporte constató que la tabla tricolor, en caso de clasificación, trabaja con la posibilidad de que el Maracaná alcance al Atlético Nacional, de Colombia, o al Olimpia, de Paraguay, el 9 de marzo", dijo el medio brasileño.



Ahí está el tema porque Nacional cayó por 3-1 en el juego de ida en Asunción y no tendrá sencilla la rarea de darle vuelta a la serie en el Atanasio Girardot. Por si faltaba motivación ahí tienen una: ¡a jugar en el Maracaná!