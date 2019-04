Sorpresa en el Maracaná: Peñarol venció 0-1 a Flamengo en Copa 

Peñarol, con un gol de Lucas Viatri a dos minutos del final, se impuso este miércoles por 0-1 en el estadio Maracaná a Flamengo y lo desplazó del liderato del Grupo D de la Copa Libertadores.

El conjunto carioca, que esperaba sumar su tercera victoria seguida en la Libertadores y dejar encaminada la clasificación a octavos de final, no consiguió superar la barrera erguida por el visitante, rocoso en defensa, con sólo un jugador en punta, y a la expectativa de los contragolpes.



Pese a contar con el apoyo de la gran mayoría de los 66.716 espectadores que impusieron un nuevo récord de público en el Maracaná, Flamengo no sólo no consiguió descifrar el cerrojo de Peñarol sino que terminó encajando un gol al final del partido.



El club más popular de Brasil comenzó dominando el partido gracias a los espacios dados por Peñarol, que tan sólo alineó a Darwin Núñez como delantero. Con el conjunto uruguayo parado atrás, Flamengo tuvo dificultades para llegar a la portería defendida por Dawson y tuvo que tener mucha paciencia y depender de las genialidades de Diego para intentar abrir el marcador.



En una de las primeras jugadas de peligro, en el minuto 12, Gabriel Barbosa recibió un pase de Diego y cruzó hacia la izquierda pero el balón pasó por el lado de fuera del poste.



En los últimos quince minutos del primer tiempo, el Flamengo se lanzó al ataque, con jugadas peligrosas de Everton Ribeiro y Bruno Henrique, pero el Peñarol supo defenderse.



La jugada asustó a cientos de hinchas de Peñarol que sólo consiguieron entrar al Maracaná a final del primer tiempo, en autobuses escoltados por la policía, luego de los incidentes violentos que una parte de los aficionados uruguayos protagonizó en la tarde en una turística playa de Río de Janeiro.



Flamengo regresó para el segundo tiempo sin cambios pero visiblemente más ansioso por abrir el marcador, lo que se reflejó en algunos errores y en el nerviosismo de sus jugadores.



La ansiedad hizo a Gabigol anticiparse en una jugada a los 10 minutos y anotar en posición irregular, con lo que el tanto fue correctamente anulado. Impaciente con la falta de gol, el técnico Abel Braga cambió al volante Arao por un delantero, Vitinho, que aumentó el ataque pero dejó al equipo vulnerable en la defensa.



Cuando se esperaba que Flamengo cediera al menos un empate en casa, Lucas Viatri, que entró en el segundo tiempo, abrió el marcador con un cabezazo tras recibir un cruce de Lucas Hernández. Tras el tanto, los uruguayos se replegaron totalmente para administrar la ventaja y garantizar la importante victoria.