Flamengo se hizo fuerte en el Maracaná y sueña con la Libertadores

En el mítico estadio Maracaná, Flamengo derrotó 2-0 al Barcelona de Ecuador, en un verdadero partidazo de Copa Libertadores.

La semifinal ida entre brasileños y ecuatorianos comenzó con emociones y sorpresas, pues, antes de los 10 minutos de juego, Diego Alves, arquero del Flamengo, ya era figura por tres intervenciones vitales para salvar su arco. La más clara fue en el minuto 6, en una acción de tiro de esquina en la que Gonzalo Mastriani sacó un potente remate de pierna zurda que Alves atajó, luego, en el rebote, fue Nixon Molina el que disparó a quemarropa y nuevamente respondió el guardameta local con una estupenda reacción.



Flamengo, con Gabigol como el hombre más importante en ataque y con David Luiz estrenándose en la defensa, reaccionó y antes del primer tiempo consiguió la ventaja en el marcador.



En el minuto 21, Gabriel Barbosa asistió a Bruno Henrique para que el delantero definiera con un cabezazo, formando un auténtico golazo. Luego, en el 38, Bruno Henrique repitió la dosis al finalizar una jugada colectiva, entrando por el segundo palo para empujar el balón al fondo de la red.



El primer tiempo finalizó con la desventaja para el cuadro de Guayaquil y la expulsión infantil de Nixon Molina, volante del Barcelona, que vio la segunda amarilla en el 45+2.

🔥⚽ ¡Golazo en el Maracaná!



🔝 La comenzó @gabigol y la terminó @Brunohenrique: centro al segundo palo y definición de cabeza.



🔴⚫ Fue el primero de @Flamengo ante @BarcelonaSC, por la semifinal de ida de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/8nutW2qMLq — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 23, 2021

En el segundo tiempo, a pesar de tener un un hombre más, Flamengo no pudo aumentar la diferencia. Barcelona aguantó bien y con sacrificio logró que el marcador se mantuviera con solo dos goles en contra. Para los de Fabián Bustos es un resultado que se puede remontar en casa el próximo miércoles 29 de septiembre.



Para Renato, DT del Flamengo, no fue un partido que lo dejara del todo satisfecho, pues, además de no sacar provecho del hombre de más, terminó con un expulsado, después de que Leo Pereira, defensor central, viera la roja directa por un fuerte e irresponsable codazo a Luis Fernando León.