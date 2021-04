¡Duelos de infarto! Así son grupos de Copa Libertadores y Sudamericana

Imperdibles son los grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2021 tras el sorteo, realizado en Paraguay.

11:40 Así quedaron los grupos de Copa Libertadores:



Grupo A

Palmeiras (BRA)

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER)

Independiente del Valle o Gremio (G2)



Grupo B

Olimpia (PAR)

Internacional (BRA)

Deportivo Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)



Grupo C

Boca Juniors (ARG)

Barcelona (ECU)

The Strongest (BOL)

Santos o San Lorenzo (G4)



Grupo D

River Plate (ARG)

Santa Fe (COL)

Fluminense (BRA)

Bolívar o Junior (G3)



Grupo E

Sao Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER)

Rentistas (URU)



Grupo F

Nacional (URU)

Universidad Católica (CHI)

Argentinos Jrs. (ARG)

Libertad y Atlético Nacional (G1)



Grupo G

Flamengo

Liga de Quito (ECU)

Vélez (ARG)

Unión La Calera (CHI)



Grupo H

Cerro Porteño (PAR)

Atlético Mineiro (BRA)

América de Cali (COL)

La Guaira (VEN)



11:15 a.m. Así quedaron los grupos de Copa Sudamericana:



Grupo A

Rosario

Huachipato

12 de Octubre

San Lorenzo o Santos (E4)



Grupo B

Independiente

Bahia

Guabirá

Uruguay 1 (Peñarol o Cerro Largo)



Grupo C

Jorge Wilsterman

Arsenal

Ceará

Bolívar a Junior (E3)



Grupo D

Atlético Paranaense

Melgar

Aucas

Metropolitanos



Grupo E

Corinthians

Sport Huancayo

River Plate (PAR)

Uruguay 2 (Montevideo City o Fenix)



Grupo F

Newell's

Palestino

Atlético Goianiense

Libertad o Nacional (E1)



Grupo G

Emelec

Deportes Tolima

Talleres

Bragantino



Grupo H

Lanús

La Equidad

Aragua

Independiente del Valle o Gremio (E2)



11:12 a.m. Se explicó el mecanismo del sorteo de los torneos, lo que pasará con los equipos cabeza de serie y los que van de Libertadores a Sudamericana



Se sacarán ocho equipos bolillero 1, luego 2 y 3 con aclaración que en fase de grupos no habrá os equipos del mismo país, los que están pendientes de avanzar de la fase 3 serán la excepción y no tendrán problema en coincidir con clubes de su país.



11:05 Palabras de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Celebra que se pudieran celebrar Copa Libertadores y Sudamericana 2020 a pesar de las dificultades de la pandemia e invita a futbolistas a ser muy responsables en este nuevo pico de covid-19, cuidarse ellos y a sus familias y clubes.



¡EMPIEZA LA CEREMONIA EN LUQUE, PARAGUAY!



Para los colombianos, América de Cali e Independiente Santa Fe son los dos equipos directamente clasificados a la fase de grupos, mientras Atlético Nacional y Junior se imponen a sus rivales en la tercera fase previa.



Recuerde que así están conformados los bombos de Copa Libertadores:



Bombo 1 (cabeza de grupo): Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo.



Bombo 2: Defensa y Justicia, Racing, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Santa Fe, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona SC.



Bombo 3: Vélez, Argentinos Juniors, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario y Deportivo Táchira.



Bombo 4: Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas. Además de los ganadores de las llaves: Santos vs San Lorenzo, Gremio vs Independiente del Valle, Libertad vs Atlético Nacional y Bolívar vs Junior.