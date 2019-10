Filipe Luis, una respuesta errónea en Libertadores y un elogio a Borré

Filipe Luis habló y escogió el equipo con el que le gustaría jugar la final si clasifica con Flamengo en la Libertadores frente a Gremio, partido que se jugará este jueves.



El brasileño escogió a Boca Juniors por una razón que generó burlas contra el exjugador del Atlético de Madrid, pues no recordó que la final se jugará a un solo partido en cancha neutral, uno de los inventos nuevos de la Conmebol.

Primero, empezó con Boca vs. River. "Son los clubes con más historia del mundo. Vi la final del Bernabéu. Me gustaría vivir o jugar contra ellos en la Libertadores. Como ya jugué en River con la Selección, preferiría jugar contra Boca para estar en la Bombonera", dijo.



Sin embargo, olvidó que la final no se jugará allí y será en Chile. Por otro lado, recordó a su amigo Rafael Santos Borré, quien juega en River Plate y busca la final con el club.



"El color rojo es el que me gusta porque es la sangre, transmite intensidad dentro del campo. Mis amigos son Salvio de Boca, jugué con él. Es un tipo espectacular, se portó siempre muy bien estando juntos. Ha sido un gran compañero, tengo una gran amistad. Despues está Santos Borre, que está viviendo un gran momento", contó.