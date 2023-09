Copa Libertadores Femenina Colombia 2023: otra batalla por la equidad

Se acerca la Copa Libertadores Femenina Colombia 2023, una cita más para lograr el segundo título continental que ha sido esquivo y, más que eso, para darle un impulso crucial y definitivo al fútbol femenino en el país.

La competencia empezará el 5 de octubre, 2023, y el partido final será el 21 de octubre. Serán 16 equipos y las mejores jugadoras del continente midiendo fuerzas en dos sedes nacionales: el estadio Pascual Guerrero de Cali y el Metropolitano de Techo en Bogotá.



Estos son los grupos, conformados tras el sorteo oficial:



GRUPO A: Palmeiras (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Caracas (Venezuela) y Atlético Nacional (Colombia).



GRUPO B: Independiente Santa Fe (Colombia), Olimpia (Paraguay), Universitario (Perú) y Universidad de Chile (Chile).



GRUPO C: Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Always Ready (Bolivia) y Libertad Limpeño (Paraguay).



GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), América de Cali (Colombia), Nacional (Uruguay) e Internacional (Brasil).



¿Dónde juegan los equipos colombianos?



Independiente Santa Fe jugará sus tres partidos de la fase de grupos en Techo, mientras que América lo hará en el Pascual Guerrero. El que rotará es Atlético Nacional, que jugará los dos primeros partidos en Cali y cerrará contra Palmeiras, el 11 de octubre, en Techo.



¿Cómo puede comprar las entradas?



La plataforma de venta de entradas será TuBoleta y los precios oscilan entre los $12.100 y $30.200 en el estadio Metropolitano de Techo y los $18.200 y $30.200 en Cali.



No olvide que el aforo es limitado. En Bogotá, por ejemplo, habrá boletería en tres de las cuatro tribunas del estadio: Norte por un precio de $12.100, Oriental a $18.200 y Occidental Sur $30.200. En Cali, el estadio Pascual Guerrero solo tendrá dos tribunas abiertas: Oriental, que costará $18.200 y Occidental $30.200, incluyendo el valor del servicio.

La batalla es por la equidad





La Copa Libertadores Femenina tiene el patrocinio de varios de los socios de Conmebol, entre los que se destaca Coca-Cola, que aportará la marca oficial de hidratación Powerade. En el evento 'Mujeres en la cancha' hicieron la presentación oficial de este apoyo, que busca la evolución, el desarrollo, la inclusión y la diversidad en el fútbol sudamericano, dando mayor visibilidad al deporte y ayudando a empoderar a las mujeres en toda la región.

Mujeres en la cancha Foto: Cortesía de Coca Cola



“Nos sentimos orgullosos de ser parte de este torneo y de seguir apoyando la evolución, el desarrollo, la inclusión y la diversidad en el fútbol sudamericano. Este compromiso va más allá de los límites del campo de juego," declaró Claudia Navarro, vicepresidenta de marketing de la marca.



Acompañas de futbolistas como Vanessa Córdoba y Nicole Regnier, la reunión fue una invitación a usar esta Copa Libertadores para darles visibilidad a las deportistas y generar un impacto positivo en la sociedad en términos de salud, conexión, comunidad, educación y oportunidades.