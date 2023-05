¡Demasiado infantil! Por esta acción, Nacional se quedó con diez

Atlético Nacional quedó en desventaja numérica en el duelo frente a FBC Melgar por Copa Libertadores. John Solís fue el primer jugador en ser amonestado en el compromiso de este miércoles (recibió la amarilla en el minuto 25') y luego no pudo acomodarse en el partido.



El futboiusta no debió ingresar para la segunda mitad, sin embargo, Autuori no hizo el cambio y en el minuto 50', vio la segunda amarilla por demorar en un saque de banda.

Mel 🆚 Nal |⏱️| 50’ | 0-0 | Segunda tarjeta amarilla para John Solís y se va expulsado.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬#SeguimosHaciendoHistoria — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 25, 2023