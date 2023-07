La Libertadores se tiñe con futbolistas colombianos: buscan la gloria

La Copa Libertadores de América ya conoce sus 16 mejores equipos de esta edición y tras una fase de grupos apasionante, los pocos clubes que quedan en competencia empezarán a conocer su recorrido para llegar a la gran final del máximo torneo internacional.

Sin duda, los equipos brasileños son los que más presencia tienen en esta decisiva fase de octavos de final, debido a que aportan siete clasificados, mientras que Argentina es el segundo país que puso más clubes con cuatro.



Igualmente, Colombia no se quedó atrás y puso dos, que son Atlético Nacional y sorprendentemente Deportivo Pereira, quienes buscarán en medio de tantos favoritos, lograr dar destacarse para llegar lo más lejos posible.



Sin embargo, los equipos colombianos no solamente buscarán el protagonismo en esta instancia de eliminación directa, sino que también los futbolistas cafeteros buscan la gloria con sus equipos y hay varios que quieren el anhelado título.



En total la fase de octavos de final tiene como inscritos ocho futbolistas colombianos, pero de los que tienen más posibilidad de jugar son seis, debido a que tienen continuidad en sus clubes, mientras que los restantes no son tenidos en cuenta, están lesionados o sancionados.



Estos serán los futbolistas colombianos en octavos de final de Libertadores:

​

Jhon Arias – Fluminense

Miguel Ángel Borja – River Plate

Sergio Otálvaro – Olimpia

Jhohan Romana - Olimpia

Frank Fabra – Boca Juniors

Sebastián Villa – Boca Juniors (está sancionado)

Richard Ríos – Palmeiras

Eduard Atuesta – Palmeiras (está lesionado)

Edwin Cardona – Racing (no es tenido en cuenta)