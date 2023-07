Envigado en la Copa Libertadores Sub-20: así se podrá ver el debut

Este domingo, Envigado FC comienza su camino en la Copa Libertadores Sub-20. El único representante de Colombia en el torneo continental hará su presentación a partir de las 5:00 p.m. (hora de Colombia).



Envigado clasificó a la Libertadores de la categoría luego de ser campeón de la Supercopa Juvenil FCF 2022. En la final, venció 3-0 a Cúcuta Depotivo y obtuvo su primer título.



Fixture de Envigado en la fase de grupos de Copa Libertadores Sub-20:



Jornada 1



Envigado Fútbol Club vs. Always Ready

Fecha: 2 de julio

Estadio La Portada, La Serena

5:00 p.m.. (hora de Colombia).



Jornada 2



Independiente del Valle vs. Envigado Fútbol Club

Fecha: 5 de julio

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Hora: 2:00 p.m.. (hora de Colombia).



Jornada 3



Cerro Porteño vs. Envigado Fútbol Club

Fecha: 8 de julio

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

5:00 p.m, (hora de Colombia).

Las transmisiones de todos los partidos de este torneo serán realizadas por Conmebol en el canal de Youtube oficial de la Copa Libertadores.