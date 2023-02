Medellín sufrió en Quito pero sacó justo empate: definirá todo en casa

Un gol de Ever Valencia ilusionó a Independiente Medellín, en la llave ante El Nacional de Quito. Empezaron ganando en el estadio Casa Blanca, pero en el segundo tiempo sufrieron con los goles de Byron Palacios, y Ronie Carrillo. En el último suspiro del partido, Daniel Londoño rescató la noche con el 2-2.



El equipo David González, que en la liga colombiana no la pasa bien, tendrá una semana para preparar el segundo round. Chocará de nuevo contra los ecuatorianos el miércoles 1 de marzo, en el Atanasio Girardot. La serie quedó abierta y definirá todo en casa.

Transcurría el minuto 19 cuando Ever Valencia convirtió el 0-1. Pelota que merodeó predios de David Cabezas y que tras un centro de Luciano Pons, terminó siendo conectada por el extremo izquierdo. El árbitro invalidó el gol al considerar fuera de lugar, pero el VAR lo hizo reversar su decisión.



En dos minutos del segundo tiempo, el equipo ecuatoriano pondría todo cuesta arriba para el DIM. El árbitro fue advertido por el VAR sobre una mano de Andrés Cadavid y sancionó el penalti que terminaría pateando Jerry Parrales. Sin embargo, no contaba con los reflejos de Andrés Mosquera Marmolejo, quien le ahogó el grito de gol.



Cinco minutos después de la atajada en el penalti, llegó el gol ecuatoriano. Byron Palacios aprovechó una desatención en defensa y aprovechando la mala fortuna de Víctor Moreno, quien dejó un rebote, y del arquero Mosquera, que no alcanzó a reaccionar, el delantero la mandó al fondo para el 1-1.



Sobre los 64', el árbitro sancionó otro penalti para El Nacional, esta vez por mano de Jhon Palacios. Ronie Carrillo se encargó de marcar el 2-1 desde los once pasos. Esta vez, el arquero colombiano no



Diber Cambindo tuvo la posibilidad de igualar el partido, a la altura del minuto 76, pero definió terrible frente al arquero. Un minuto después el mismo atacante tuvo un mano a mano con el arquero Cabeza. Disparo a "quemarropa" que sacó al córner.



No todo estaba escrito en Quito. Después de un tiro de esquina, Daniel Londoño se apuntó con el segundo y DIM tomó un aire. El agónico tanto llegó tras una serie de rebotes y fallidos intentos por mandarla al fondo. El lateral apareció con sorpresa y prácticamente debajo del arco, sentenció el 2-2.



Aunque sufriendo más de lo esperado, DIM consiguió un resultado que lo anima para definir todo en su patio el próximo miércoles.