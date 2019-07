El picante cruce de técnico y jugador luego del Palmeiras-Godoy Cruz

El partido entre Palmeiras y Godoy Cruz terminó caliente y fuera del campo de juego la polémica continuó por cuenta del entrenador del conjunto argentino, Lucas Bernardi. El duelo de Copa Libertadores dejó al técnico muy molesto con sus rivales tras el 4-0.

En la rueda de prensa, Bernardi, explotó y dijo que "desde el 3-0, mis jugadores no merecían que Dudu haga lo que hizo o que Deyverson esté por encima de los jugadores nuestros. Me parece que en esa situación mi equipo no lo merecía. Ofrecemos disculpas porque fuimos agresivos en ese momento".

¡Picante! Luego de la eliminación de Godoy Cruz en la Copa #Libertadores, Lucas Bernardi se quejó de la 'falta de respeto' de algunos jugadores del Palmeiras. ¿Estás de acuerdo con sus declaraciones? pic.twitter.com/omliMtEXkk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2019

Pero el técnico no se quedó solo allí. Posteriormente, en la zona mixta, Dudu estaba hablando con los medios de comunicación de su país y detrás de él pasó el entrenador argentino. En ese momento, hubo un cruce de miradas y de expresiones recriminadoras para el jugador brasileño.

Será que o técnico do Godoy Cruz mandou um "não me toca" pro Dudu?



- O que aconteceu, Dudu?

- Sei lá... louco.#TrocaDePasses pic.twitter.com/85Xggr69MF — SporTV (@SporTV) July 31, 2019

El partido de Copa Libertadores entre brasileños y argentinos estuvo caliente, pero la clasificación al final fue para Palmeiras, que además contó con un gol de Miguel Ángel Borja.