Sin piedad con Millos en Copa: 'le pintaron la cara los bolivianos'

Millonarios perdió 3-2 en su visita a Bolívar y se comprometió seriamente en el grupo E de la Copa Libertadores.

Un gol a los 3 minutos dejó sin piso el plan azul y uno más a los 10 minutos confundió completamente a la plantilla, que no logró reponerse de un tercer tanto ni siquiera con el rival jugando con diez hombres. A pesar del gran esfuerzo del segundo tiempo, en el que se recortó la ventaja, no fue posible igualar, en gran parte porque se desperdiciaron opciones muy claras de cara al arco rival.

​"Si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9", reconocía Gamero tras la derrota.

El resultado lo compromete todo: hoy Bolívar está a 5 puntos del azul, Flamengo, favorito del grupo, tiene 4 y para el azul queda ganarlo absolutamente todo y esperar tropiezos. Todo mal, pues hasta Alfonzo perdió la cabeza y se hizo expulsar.

Y así, sin paños tibios, lo han visto algunos críticos, entre ellos Julián Céspedes de Win Sports: "Se saca pecho de un empate con Flamengo pero no pueden con un equipo Boliviano, (no lo blinden con el tema de la altura) en Liga tampoco despegan los azules. ¿Entonces también van a normalizar un declive con Palestino? Las cosas como son, los Bolivianos le pintaron la cara a Millonarios que intentó en el segundo tiempo y no le alcanzó", dijo en su cuenta de X.

Y más sal a la herida: "Hoy de nada sirve ese flamante empate ante los brasileros, 1 de 6 = fracaso. Más de lo mismo a nivel continental", afirmó.

​¿Qué viene para Millonarios en Copa?

El azul necesita ganarle a Palestino sus dos partidos, el 25 de abril de visitante y el 14 de mayo de loca. Y en Bogotá necesita ganarle sí o sí a Bolívar, el 8 de mayo, para intentar cerrar con al menos un punto en Brasil, en la visita a Flamengo. Difícil es poco para lo que le espera al azul.