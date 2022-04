Dudamel se enfoca en Corinthians: ‘Tenemos que seguir nuestra línea’

El Deportivo Cali continua su preparación en territorio brasileño, para afrontar este miércoles el segundo partido de la fase de grupos por la Copa Libertadores 2022, contra Corinthians de Sao Paulo en el Estadio Arena Corinthians por el grupo E. El técnico de los verdiblancos, Rafael Dudamel, analizó lo que será enfrentar al Timão.

“Corinthians es un equipo que ha sumado muchas nuevas y buenas incorporaciones, jugadores de mucha experiencia y de mucha necesidad por perder el primer partido contra Always Ready de Bolivia en La Paz, el partido para ellos va a llegar con mucha necesidad y presión”, dijo el venezolano.



Fue enfático en que el equipo debe mantener las mismas cualidades, que tuvieron contra Boca Juniors la semana pasada: “nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de trabajo de equipo, siendo compactos, ordenados e intensos con mucha personalidad y ambición de jugar como el otro día contra Boca Juniors”.



Dijo que la forma táctica no puede cambiar, a menos que la situación lo permita: “nuestra forma no pude cambiar, se podrá manejar una estructura táctica distinta si así amerita la circunstancia, pero cuando juegas un partido como el del otro día contra Boca y lo ganas de esa manera, después es difícil cambiar el equipo que estuvo en cancha”.



El partido será este miércoles a las 7:00 de la noche hora de Colombia (9:00 de la noche hora de Sao Paulo). El otro juego de grupo será entre Boca Juniors de Argentina y Always Ready de Bolivia, a las 5:15 de la tarde del martes (hora de Colombia) en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15