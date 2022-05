Dudamel confía en que el Cali haga un buen partido contra Corinthians

El Deportivo Cali continua con su preparación para recibir este miércoles a Corinthians de Brasil por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, en su estadio en Palmaseca a las 7:00 de la noche. Los azucareros dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final y sobre eso es consciente el grupo y el técnico Rafael Dudamel, que habló sobre lo que esperan del conjunto brasileño.

“Nosotros tenemos que valorar el juego y la jerarquía de sus futbolistas para tener un análisis más profundo. Corinthians con su 4-3-3, aunque ha alternado un 4-2-3-1 en el Brasileirao para darle posibilidades a una nómina alterna, tiene variantes tanto tácticas como individuales que lo hace un equipo muy completo tanto para su torneo, como para la copa y es un candidato. Tácticamente tengo idea de lo que nosotros vamos a hacer, pero quiero ir viendo a los jugadores con respecto a la recuperación física y allí poder terminar de decidir la nómina”.



Está contento con los resultados de la última semana: “reconfortan los resultados positivos que hemos tenido la semana anterior y eran extremadamente necesarios para esta previa a los partidos de Copa Libertadores, sabemos que hemos cometido muchos errores, ha habido muchas cosas que hemos tenido que hacer mejor, pero no hemos desfallecido en nuestra intención, dedicación diaria y han sido 4 puntos de 6 posibles en ciudades de altura, donde respondimos bien y teniendo los resultados positivos”.



“Lo estamos trabajando bien, lo importante ahorita es que podamos terminar de estar todos bien recuperados y también proyectando un poco lo que pueda hacer el rival. Si uno le pide al jugador inteligencia emocional para poder trabajar estos partidos, somos nosotros como cuerpo técnico los primeros que debemos tenerla” añadió el estratega venezolano.



Referenció el regreso de Yony González: “en general los más duro ha sido la ausencia de Yony, pero ya está en manos del preparador físico, lo conversaremos con el médico y sabremos si puede tener unos minutos contra Corinthians; lo que si es cierto es que no será inicialista pero si podrá estar en la nómina de convocados”.



Fue interrogado sobre si esperaba ver el grupo de esta forma a falta de tres partidos: “me lo imaginaba así por la parte nuestra, pero después como iban los demás no es de nuestro interés, desde un principio sabíamos que iba a ser de los más difíciles. Tenemos una gran base, vamos a mirar con mayor profundidad y detenimiento lo que ha hecho Corinthians en estas últimas jornadas, creo que con algunos cambios de nombres tácticamente se han mantenido igual, pero nosotros tenemos un equipo base que ha hecho fácil estabilizar a lo largo del semestre y ojalá podamos tenerlo para el miércoles”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15