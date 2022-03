Conozca el fixture de Cali y Tolima en Copa Libertadores: ¡Partidazos!

Este sábado, la Conmebol dio a conocer el fixture completo de la Copa Libertadores 2022, así que desde ya podrán programarse con los partidos de Deportivo Cali y Deportes Tolima.



El azucarero abrirá la fase de grupos en Palmaseca frente a Boca Juniors, de Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa. El pijao iniciará ante Atlético Mineiro, también como local.

Fixture del Deportivo Cali

Fecha 1 | Cali vs Boca Juniors

Día: Martes, 5 de abril

Hora: 7:30 pm

Estadio: Deportivo Cali



Fecha 2 | Corinthians vs Cali

Día: Miércoles, 13 de abril

Hora: 7:00 pm

Estadio: Arena Corinthians



Fecha 3 | Always Ready vs Cali

Día: Jueves, 28 de abril

Hora: 9:00 pm

Estadio: Hernando Siles



Fecha 4 | Cali vs Corinthians

Día: Miércoles, 4 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Deportivo Cali



Fecha 5 | Cali vs Always Ready

Día: Jueves, 19 de mayo

Hora: 9:00 pm

Estadio: Deportivo Cali



Fecha 6 | Boca Juniors vs Cali

Día: Jueves, 26 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: La Bombonera

Fixture Deportes Tolima

Fecha 1 | Tolima vs Mineiro

Día: Miércoles, 6 de abril

Hora: 7:00 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro



Fecha 2 | Ind. del Valle vs Tolima

Día: Miércoles, 13 de abril

Hora: 9:00 pm

Estadio: Guayaquil



Fecha 3 | América MG vs Tolima

Día: Miércoles, 27 de abril

Hora: 5:00 pm

Estadio: Independencia



Fecha 4 | Tolima vs Ind. del Valle

Día: Miércoles, 4 de mayo

Hora: 9:00 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro



Fecha 5 | Tolima vs América MG

Día: Miércoles, 18 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Manuel Murillo Toro



Fecha 6 | Meneiro vs Tolima

Día: Miércoles, 25 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Governador Magalhaes Pinto