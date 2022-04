¡Triunfo contundente! Cali derrotó a Boca en su debut de Libertadores

Deportivo Cali venció 2-0 a Boca Juniors de Argentina por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el Estadio del Cali en Palmaseca por el grupo E. Los azucareros tuvieron un buen comportamiento durante los 90 minutos y supieron aprovechar los momentos para marcar las anotaciones con Guillermo Burdisso y Jhon Vásquez.

En los primeros minutos del partido se tuvo un buen ritmo por parte de los dos equipos, Cali intentando tener aproximaciones claras en el último cuarto de cancha, a través del juego por medio hacia las bandas, y Boca que tenía más profundidad con las incursiones por el costado izquierdo con Frank Fabra, Juan Ramírez y Exequiel Zeballos.



Las opciones de gol fueron llegando por el lado de los argentinos con remates de Zeballos y Fabra, que se fueron desviados o controlaba Guillermo De Amores. Los azucareros empezaron a responder después de los 10 minutos, teniendo la más clara hasta ese momento, Teófilo Gutiérrez jugó en largo con Yony González, el arquero de Boca, Agustín Rossi, no rechazó de buena forma, el atacante volvió a tener el control del esférico, pero no pudo definir parcialmente solo frente al arco.



Cali aprovechó el ímpetu de esa ocasión y generó otros remates con Aldair Gutiérrez desde la media distancia y un cabezazo desviado de Guillermo Burdisso. Por su lado los xeneizes tuvieron más toque de balón en medio campo, perdiendo un poco esa velocidad en el ataque.



Al minuto 40, Boca tuvo nuevamente otra aproximación clara tras recuperar el balón en un tiro de esquina del Cali, salieron con velocidad por el medio campo donde Fabra asistió hacia el costado derecho a Oscar Romero, el paraguayo remató de media distancia pero atajó De Amores, en la segunda jugada Zeballos disparó cruzado y el golero controló sin inconvenientes. La última de la etapa inicial fue un remate de Enrique Camargo, que se fue ligeramente desviado del palo izquierdo de Rossi, con el que terminó la etapa inicial.



Para la parte complementaria, los locales salieron con más intensidad ofensiva logrando tener opciones claras a partir del juego rápido y los tiros de esquina, pero con poca claridad en la finalización, la visita trataba de volver a tomar en control de la pelota, aunque inicialmente no podían conectar con los hombre de ataque.



Al minuto 58, los equipos tuvieron que realizar algunos cambios por la situación física varios jugadores, que no pudieron continuar, en el Cali ingresó Jhon Vásquez por Yony González y en Boca, Alan Varela por Juan Ramírez. Además que los gauchos ya habían perdido en el final de la etapa inicial al defensor Carlos Zambrano, que salió por Jorge Figal.



Los xeneizes volvieron al ataque y tuvieron una aproximación clara a los 66 minutos, con un remate de Varela cerca de la línea divisoria del área, pero salió por encima del horizontal del portero De Amores. Cuatro minutos después Aldair recibió una falta por su costado, Kevin Velasco cobró cruzado con potencia al corazón del área y Burdisso solo tuvo que ‘peinarla’ para poner a ganar a los azucareros 1-0.



Boca se estuvo acercando pero no pudo concretar las opciones que generó. Al minuto 80, Cali marcó el segundo jugando por el costado izquierdo donde Kevin Velasco llegó hasta la línea final eludiendo a un defensor, centró rastrero al área y Jhon Vásquez remató de primera anotando el 2-0 parcial.



Seis minutos después, los argentinos lograron responder en un tiro de esquina, en el que el balón quedó muerto en área y Luis Advíncula disparó con potencia pero pegó en el palo izquierdo del arquero verdiblanco. Al final el Cali consiguió controlar el resto del compromiso y ganó su primer juego de la fase de grupos.



En la siguiente jornada de la Copa Libertadores, el Deportivo Cali visitará a Corinthians en Brasil y Boca Juniors recibirá a Always Ready de Bolivia en la Bombonera.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15