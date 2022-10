Cali quiere la cima del grupo en Libertadores: enfrenta a Always Ready

Este miércoles, Deportivo Cali volverá a la acción en la Copa Libertadores Femenina 2022, enfrentando a Always Ready de Bolivia por el tercer y último partido del grupo A, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito en Ecuador. Las verdiblancas ya están clasificadas a los cuartos de final, pero buscarán asegurar el liderato de la zona.

Las caleñas luego de conseguir el objetivo el domingo, venciendo 2-1 a Olimpia de Paraguay, tuvieron jornada de recuperación y flexibilidad, enfocadas en el mejoramiento físico del grupo, tras los exigentes dos partidos del arranque del torneo.



Este martes prepararon los detalles finales desde la parte táctica, en el cual el técnico Jhon Alber Ortiz, tendrá dos bajas obligadas por la expulsión de la defensora Jorelyn Carabalí y la acumulación de la segunda tarjeta amarilla de la mediocampista Paula Medina.



Esta será la segunda vez que el Cali enfrente a un rival boliviano. El año pasado en su primera participación en la copa, enfrentaron al Real Tomayapo de Tarija por la segunda fecha del grupo C, siendo triunfo de las azucareras 8-0 con anotaciones de Laura Orozco, Farlyn Caicedo y dobletes de Tatiana Ariza, Paula Medina y Linda Caicedo.



Sobre el partido contra las bolivianas, que vienen de caer goleadas contra Corinthians, el técnico Jhon Alber Ortiz, dijo que “los bolivianos más allá de no tener torneo profesional son los equipos que no te puedes confiar, porque te pueden hacer el gol y luego complica para poder empatarlo”.



Alineación probable:

Vanessa Córdoba; Carolina Arias, Angie Salazar, Kelly Caicedo, Nancy Acosta; Wendy Cárdenas, María Morales, Manuela Pavi, Tatiana Ariza, Lady Andrade; Manuela González. D.T.: Jhon Alber Ortiz.



Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador)

Hora: 5:15 p.m.

T.V.: DirecTV Sports, Win Sports, Telepacífico.



Árbitra: María Marotta (Italia).

Asistente 1: Tiziana Trasciatti (Italia).

Asistente 2: Silvia Fernández (España).

Cuarta árbitra: Nadia Fuques (Uruguay).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15