Cali sueña con los octavos de la Libertadores: recibe a Corinthians

Deportivo Cali terminó su preparación para recibir a Corinthians de Brasil este miércoles a las 7:00 de la noche por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022, en su estadio en Palmaseca. El equipo verdiblanco espera conseguir una victoria que lo pueda acercar al objetivo principal, que es poder clasificar a los octavos de final de la competencia más importante del continente a nivel de clubes.

El equipo luego de la victoria del domingo 0-1 contra el Once Caldas en Manizales, regresaron a la ciudad esa misma tarde-noche y el lunes en la mañana hicieron los ejercicios de recuperación física, mientras los que fueron desafectados tras el partido en Bolivia, hicieron trabajo diferenciado en espacio reducido y fortalecimiento general.



El martes tuvieron el último entrenamiento previo al partido haciendo énfasis en la parte táctica correspondiente a lo que puede presentar el equipo brasileño, que tiene una baja muy importante por la lesión del mediocampista Paulinho, que sufrió una lesión de ligamento cruzado en el partido contra Fortaleza en el Brasileirao y no volverá a las canchas hasta el otro año.



La novedad más importante del Cali es el regreso del atacante Yony González, que a pesar de no estar el condición para disputar el juego desde el inicio, probablemente vea minutos en la parte final del mismo, tras la lesión que sufrió en la primera fecha de la copa contra Boca Juniors de Argentina.



El técnico Rafael Dudamel se refirió al importante reto y el desgaste que pueden tener los brasileños por el viaje: “nosotros tenemos que hacer un partido intenso, ordenado y colectivamente muy bueno para pretender ganarles. Nosotros lo sufrimos igual con el viaje, los partidos y la preparación, pero los futbolistas están acostumbrados a este trajín, hay un desgaste y cada cuerpo técnico intenta gestionar el equipo despendiendo de las circunstancias, pero es un equipo brasileño con un buen bagaje y continuidad”.



Datos previos



Deportivo Cali y Corinthians se enfrentaron en tres ocasiones en CONMEBOL Libertadores. El Timão se impuso en todos ellos, marcando cinco goles en total y manteniendo la valla invicta.



Deportivo Cali no perdió en sus últimos ocho partidos como local en CONMEBOL Libertadores (3 victorias y 5 empates). Es su segunda racha invicta más larga en casa en el torneo, solo detrás de una secuencia de 25 sin derrotas entre 1970 y 1981 (17 victorias y 8 empates).



Corinthians ganó sus últimos dos partidos en CONMEBOL Libertadores. La última vez que el Timão hiló tres victorias consecutivas en el torneo fue entre febrero y abril de 2015 (4 victorias).



Deportivo Cali es el equipo que más usó jugadores sub-20 (nacidos de 2002 en adelante) en la fase de grupos de CONMEBOL Libertadores 2022. José Caldera, Edgard Camargo, Daniel Luna, Gian Cabezas y Óscar Segura son los sub-20 de los Azucareros que jugaron en el actual torneo.



Alienación probable



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla; Enrique Camargo, Jimmy Congo, Jhon Vásquez (Carlos Robles), Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.



Corinthians: Cássio Ramos; Fagner, Joao Victor, Carlos Gilberto, Lucas Piton; Renato Augusto, Du Queiroz, Adson Ferreira, Maycon, Willian; Joao Alves.

DT: Vitor Pereira.



Estadio: Deportivo Cali

Horas: 7:00 p.m.

T.V.: Espn, Facebook Watch CONMEBOL Libertadores y Star+

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15