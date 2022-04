Deportivo Cali piensa en compromiso de Libertadores: Tello lo analiza

Deportivo Cali continua sin levantar cabeza, en el cual el domingo anterior sumó una nueva derrota en la temporada en condición de local 0-1 contra Águilas Doradas en Palmaseca, en una de sus últimas presentaciones en este primer semestre de la liga colombiana. Uno de los defensores canteranos, Juan José Tello, habló de lo que se dijo en el camerino tras esta nueva debacle.

“Dentro del camerino se habla siempre buscando mejorar, resolver los problemas que tenemos dentro de la cancha por los malos resultados, cómo salir de esta mala racha de alguna manera desde la parte anímica y lo que trabajamos en el estreno.”



Referenció que se deben levantar desde lo anímico, para poder seguir sumando en el reto internacional del próximo jueves: “tenemos buena actitud y estamos buscando en la Copa Libertadores, que es lo que tenemos ahora, donde hay que luchar por ella y en eso vamos a marcar diferencia”.



Analizó lo que sucedió en el partido contra Águilas: “después de la expulsión teníamos nosotros la superioridad numérica, digamos la ventaja y en una pequeña desconcentración llegó el gol de Águilas Doradas, no lo esperábamos y de ahí los 45 minutos siguientes estuvimos buscando ganar el partido y estuvimos atacando, pero no se nos dieron las opciones y ahí se nos viene el partido abajo”.



Ahora el Cali, inició su preparación para afrontar este jueves el partido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, contra Always Ready de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz, esperando conseguir un triunfo que les permita seguir en las primeras posiciones de la tabla del grupo E.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15