Cali juega en La Paz: el mayor temor de Dudamel contra Always Ready

Deportivo Cali se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, preparando el partido del próximo jueves a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, contra Always Ready en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El técnico Rafael Dudamel, habló sobre lo que será enfrentar este reto de altura.



“Always Ready viene de no tener resultados positivos en el torneo local; nuestro mayor oponente va a ser la altura, sobre todo en la parte mental. El equipo físicamente está muy bien preparado y podrá responder a esta circunstancia de la altura, mentalmente hay que pasarle por encima sabiendo que genera una exigencia, pero estamos preparados para hacerlo, tomando los recaudos que toman todos los equipos para ir a La Paz”.



Analizó una de las principales bajas que tendrán el local: “es un equipo que lanza mucho de defensa a ataque, que busca llevar al rival al error, no tendrá a Rodrigo Ramallo su mejor hombre en el frente de ataque por expulsión contra Boca Juniors, jugaron el sábado y se juegan muchos factores deportivos que nosotros esperamos sacar provecho”.



Se refirió al trabajar con la presión de los resultados adversos: “pareciera que somos un poco masoquistas, que nos gusta trabajar bajo esa presión, que no es lo correcto o lo ideal, tenemos jugadores de suma experiencia como para estar viviendo estos momentos, pero a lo que hemos hecho hay que afrontarlo, Always Ready es un reto bravísimo que vamos a tener que superar”.



Seguidamente añadió: “si ganamos no vamos a estar completamente clasificados, si no ganamos tampoco vamos a estar eliminados, pero sabemos cuánto nos puede acercar y cuan valioso va a ser la serie contra el Always Ready”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15