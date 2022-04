Velasco luego de vencer a Boca en Libertadores: ‘fue una noche soñada’

Uno de los jugadores más destacados en el triunfo del Deportivo Cali 2-1 contra Boca Juniors, por la primera fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores, fue el extremo Kevin Velasco, quien asistió en las dos anotaciones de los azucareros y dejó una muy buena imagen ante un difícil equipo como el xeneize en Palmaseca.

Velasco tras la finalización del partido, analizó lo realizado por él y sus compañeros: “la verdad tácticamente estuvimos muy bien aplicados, la estrategia que propuso el profe en la semana fue aprovechar los espacios que dejaban los laterales, siempre y cuando ellos jugaran con una línea de tres en la mitad, en los cuales los recorridos cuando llegaba el balón a nuestro lateral, tenía que romper y ahí quedaba el espacio, supimos aprovechar eso para que pudieran llegar los goles y sabíamos que en la pelota quieta no eran tan fuertes, el partido pasado tuvieron esa dificultad, lo trabajamos en la semana y se vio aplicado”.



Referenció que está dispuesto a jugar en cualquier posición y resaltó el trabajo de Teófilo en el partido: “siempre estoy a disposición a lo que me diga el profe, en la posición en que me necesite y poder aportar mi granito de arena para el equipo. Estos partidos son muy importantes, sabemos en el torneo donde estamos, en la parte táctica que nos brindó el profesor y la gran ayuda que nos brinda Teo con su jerarquía, impulsándonos a siempre dar el máximo como deportistas, eso fue vital”.



Contó que fue una noche soñada para él y que ya piensan en el partido del sábado contra Junior: “la visualización que uno hace previo al partido es muy importante y este lo soñé mentalmente mucho antes, con brindar lo mejor para mi equipo, si podía marcar o asistir era lo mejor, pero lo importante era que ganara el Deportivo Cali. Fue una noche soñada por la victoria, el rendimiento del equipo, el trabajo, la concentración, el ímpetu y el dejarlo todo por el club; es un sueño este partido pero ya queda ahí y mañana hay que salir a entrenarse de la mejor forma, sabemos que en el partido contra Junior hay salir a ganar, porque queremos estar entre los 8”.



Juan Andres Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15