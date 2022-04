Tolima revivió con su agónico triunfo: así quedó la tabla en Copa

Valiosa victoria del Deportes Tolima en casa del América MG por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2022. Anderson Plata fue la gran figura del cuadro pijao con un doblete definitivo para el 2-3 final.



El resultado fue crucial no solo por sumar de a tres en condición de visitante sino también porque Atlético Mineiro e Independiente del Valle empataron en su respectivo duelo.



Este jueves el turno será para Deportivo Cali, que visitará en Bolivia al Always Ready. El azucarero deberá aprovechar que Corinthians derrotó a Boca Juniors.

Grupo D

Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro

América MG 2-3 Deportes Tolima



1. Independiente del Valle - 5 ptos/+2/ 3 PJ

2. Atlético Mineiro - 5 ptos/+2/ 3 PJ

3. Deportes Tolima - 4 ptos/-1/ 3 PJ

4. América MG - 1 pto/-3/ 3 PJ

Grupo E

Corinthians 2-0 Boca Juniors

Always Ready vs Deportivo Cali





1. Corinthians - 6 ptos/+1/ 3 PJ

2. Deportivo Cali - 3 ptos/+1/ 2 PJ

3. Always Ready - 3 ptos/0/ 2 PJ

4. Boca Juniors - 3 ptos/-2/ 3 PJ