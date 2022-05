Tolima se aferra a sus posibilidades: así pasará a octavos de final

Deportes Tolima viene haciendo una gran campaña en el pasado reciente. No es solo a nivel de Liga, donde ha logrado mantener su estilo y convertirse en el equipo de mayor regularidad. Ahora, la aspiración también va creciendo, llegando a los ámbitos internacionales.



La nómina se confeccionó no solo para mantener el dominio en Colombia, sino para competir en la Copa Libertadores. La fase de grupos ha dejado en evidencia que los de Torres no solo tienen las capacidades, sino la actitud para hacerse con uno de los cupos a los octavos de final.



Los de Ibagué dejaron una chance, con el empate en casa contra América MG, de dejar todo sellado. Sin embargo, las opciones y oportunidades los acompañan. La visita a Atlético Mineiro complica todo, pero, teniendo en cuenta que los brasileños ya están clasificados.



Tolima estará en la siguiente fase de la Copa Libertadores, con los siguientes resultados:



Ganando: no dependerá de ningún resultado, asegurará la clasificación a los octavos de final.



Empatando: no necesitará ningún marcador entre Independiente Del Valle y América MG, pasará a los octavos de final.



Perdiendo: en este escenario, las probabilidades y resultados adversos empezarán a jugar. La diferencia de gol entre Independiente Del Valle y Tolima es de -1 y 0 respectivamente. En ese caso, necesitará que los ecuatorianos no los superen en este ítem de desempate. En su defecto, que empaten contra América MG.