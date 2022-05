Tolima rompe mala racha colombiana en Libertadores: ¡avanzó a octavos!

Deportes Tolima acabó con la terrible racha de Colombia en los torneos internacionales y de qué manera. Los de Hernán Torres vencieron 1-2 en casa del Atlético Mineiro para sellar su pase a octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

El equipo colombiano casi no sufrió en la primera parte. Aunque la iniciativa fue total para el dueño de casa, no hubo mayores peligros que preocuparan al golero Alexander Domínguez.



Incluso la primera opción del partido fue para los visitantes. Michael Rangel, de gran partido, recibió al borde del área, se acomodó con un enganche hacia dentro y soltó un remate que controló sin problemas Everson.



Más adelante cada equipo probó con la media distancia: Nacho Fernández sacó una volea que se fue alta y Jonathan Marulanda remató desde muy lejos, pero se fue desviado.



La más clara llegó a los 40 minutos. Guga ganó la banda por izquierda, mandó un centro pasado y en el segundo palo Rubens le ganó en el salto a Marulanda, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño.

La segunda parte no pudo iniciar de mejor manera para el Tolima. Al 55'. Andrés Ibargüen inició la jugada, tiró una pared con Anderson Plata que se fue un poco larga y sobre la línea final el extremo alcanzó a centrar. Rangel, sin marca alguna, cabeceó a placer en el área chica. La clasificación estaba más cerca que nunca.



Apenas dos minutos después, Mineiro por poco lo empata. Hulk tiró una brillante pared dentro del área con Nacho Fernández. El brasileño desenfundó con su pierna menos hábil y Domíguez controló con lo justo en dos tiempos.



La última media hora fue un asedio completo del elenco brasileño. Y no era para menos, se trataba de su primera derrota en el certamen. Tiros de esquina, jugadas colectivas, individualidades... Mineiro se valió de todo para generar peligro.



Pero el duelo no podía terminar con tranquilidad para el pijao. Al 88' Hernán Torres y los suyos quedaron fríos, luego de que Eduardo Sasha aprovechara una mala salida de Domínguez para decretar el empate parcial. Todo era tensión pues los locales querían seguir derecho.



Pero cuatro minutos después (90+2'), Tolima sacó la casta. En una contra sensacional cerró todo. Jeison Lucumí la inició, puso a correr a Anderson Plata que al recibir se la devolvió y el ex-América la picó brillantemente para sellar el 1-2 final y la clasificación a octavos de final.



Adiós a la mala racha colombiana en torneos internacionales.