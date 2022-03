Conmebol anunció días y horarios en fase 3 de la Copa Libertadores

Luego de definir los clasificados a la fase 3 de la Conmebol Libertadores 2022 tras los juegos de vuelta que se disputaron esta semana, Conmebol anunció la programación de los próximos partidos. De allí saldrá cuatro equipos directo a la fase de grupos, en la que por Colombia esperan los campeones Deportes Tolima y Deportivo Cali. Millonarios y Nacional se despidieron esta semana de la competencia continental.

Los partidos de ida se disputarán entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de marzo, mientras que la vuelta será el 15, 16 y 17 del mismo mes. Los ganadores de cada llave ocuparán las últimas plazas en la fase de grupos.



Así quedaron definidas las llaves (partidos ida y vuelta, con día y horario confimado):



América MG (BRA) vs Barcelona (ECU)

Ida: 8 de marzo - Estadio Arena Independencia - 7:30 pm

Vuelta: 15 de marzo - Estadio Monumental - 7:30 pm



Everton (CHI) vs Estudiantes de La Plata (ARG)

Ida: 9 de marzo - Estadio Sausalito - 5:15 pm

Vuelta: 16 de marzo - Estadio Jorge Luis Hirschi - 5:15 pm



Fluminense (BRA) vs Olimpia (PAR)

Ida: 9 de marzo - Estadio Nilton Santos - 7:30 pm

Vuelta: 16 de marzo - Estadio Defensores del Chaco - 7_30 pm



Universidad Católica (ECU) vs The Strongest (BOL)

Ida: 10 de marzo - Estadio Olímpico Atahualpa - 7:30 pm

Vuelta: 17 de marzo - Estadio Hernando Siles - 7_30 pm