¡Le salieron! Restrepo reveló las claves para ganarle a Boca por Copa

Deportivo Pereira celebró en el Hernán Ramírez Villegas una hazaña histórica en Copa Libertadores. El equipo matecaña, que debuta este año en la competencia, derrotó a Boca Juniors por la mínima diferencia, sin embargo, la celebración es doble. Con esta victoria, el equipo de Risaralda comparte la cima del Grupo F con 7 puntos.



Luego del triunfo histórico, Alejandro Restrepo, artífice de la sorpresa de la semana, habló en rueda de prensa y destacó el trabajo realizado por sus dirigidos para ahogar la salida del equipo argentino. Además, hizo enfásis en el buen partido realizado por Jeison Suárez en defensa.

Aspectos positivos de la victoria: “Hay muchos detalles en el juego que uno intenta planificar, venir a hablar de todos tomaría un buen tiempo, lo fuimos trabajando durante la semana, tuvimos una semana larga para poder planificarlo. Había detalles puntuales en la recuperación y neutralización de Varela, fue algo que hicimos muy bien. La idea era que Sebastián Villa no estuviera mucho tiempo en el uno contra uno, sino que hubiera buenos doblajes. Intentar en los momentos de presión atraer jugadores a campo nuestro para poder atacar espacios libres. Hicimos un ajuste en el segundo tiempo para tapar los pasillos interiores, eso lo corregimos muy bien. Fueron muchos detalles que nos ayudaron a ganar”.



Buen trabajo del frente de ataque: “Reconocerle a Ángelo, a Danilo y Arley que hoy hicieron un gran partido en los momentos sin balón, en como hicieron presiones altas y como taparon espacios interiores. Por muchos momentos ayudaron a tapar las bandas. Ángelo trabajó mucho en la pelota parada y eso nos ayudó mucho en algo que ellos son muy fuertes, Es un trabajo de todo el equipo, de nada valdría si ellos hacen el trabajo y en la parte de atrás no hay solidez. Hay que valorar el trabajo colectivo que hicimos hoy”.



Rendimiento de Jeison Suárez en defensa: “Sobre Jeison ya hemos hablado mucho acá, del futbolista que se está convirtiendo, de cómo aprovecha cada una de las posibilidades que tiene. En el partido con Monagas le tocó ingresar y después hiló tres partidos consecutivos de titular. Es un hombre que para mí es ideal en la posición, es rápido y tiene buena salida de juego, eso nos ayuda mucho en la idea, todo se resume en la confianza y no solo la que tengo en ellos si no la que tienen sus compañeros”.