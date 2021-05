Guimarães y Candelo hablaron tras empate de  Nacional en Libertadores

Atlético Nacional no pudo sacar ventaja en el marcador sobre su homónimo uruguayo y con el triunfo de Universidad Católica en Argentina, los verdolagas bajaron al tercer lugar del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Al final del partido, en conferencia de prensa, Alexandre Guimarães y Yerson Candelo, destacaron el juego táctico del equipo para mantener el arco en cero, aunque lamentaron la definición en el último tercio del campo.

"El equipo no se debe desanimar por la actuación que tuvo que fue bastante buena. Nos quedó recuperar la solidez defensiva, nos faltó ser más certeros en el último tercio de cancha", destacó Guimarães.



En cuanto a la similitud con aquel vistoso 4-4 de Montevideo, el brasileño señaló que "son dos situaciones muy diferentes, en este partido lo fuimos trabajando bien, desgastamos al rival y cuando ellos se quedaron con 10 buscamos más profundidad, creamos opciones, pero ese último pase no fue bueno".



Por su parte, Yerson Candelo expresó que "creo que hicimos un buen partido tácticamente hablando, creamos opciones, pero no fuimos eficaces. Sumamos un punto y seguimos ahí. Todos los grupos están muy disputados y vamos a dar lo mejor. En el grupo, estamos muy bien mentalmente".



Además, "nos faltó finalizar bien, estar más claros para elegir ese último pase, ese último remate y el arquero de ellos (Sergio Rochet) sacó muy buenas bolas, pero estamos motivados para buscar la clasificación a octavos de final".



Finalmente, Guimarães comentó sobre la labor en el medio del equipo tras la ausencia de Bryan Rovira. "Ese mediocampo nos ha dado muy buenos dividendos (Rovira, Gómez, Baldomero) en este partido, Baldomero y Gómez se repartieron bien el medio campo y los demás llegaron a llenar el medio. En el carril central ellos no encontraron opción y les costó central por bandas".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8