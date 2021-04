'El grupo mostró un carácter de los equipos ganadores': Guimarães

De menor a mayor, Atlético Nacional logró imponerse sobre Libertad de Paraguay y avanzar a la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021, donde enfrentarán en el grupo F a Universidad Católica de Chile, Nacional de Montevideo y Argentinos Juniors. Al final de la goleada 4-1 sobre el conjunto ‘gumarelo’, el técnico Alexandre Guimarães dejó sus sensaciones sobre la clasificación verdolaga.

“Antes del juego, habíamos hablado que esta clase de encuentros era importante estar pendientes de las variantes del rival. Teníamos que jugarlo bien en todos los posibles escenarios que se diera y donde debíamos mostrar lo hecho hasta ahora en el trabajo. Me voy muy contento por el rendimiento de ellos, fue extraordinario. Los hinchas deben estar satisfechos porque vencimos a dos rivales muy fuertes, hemos pasado uno de los tantos puentes que teníamos planteado en estos tres meses. Nos queda vencer el domingo contra Patriotas para preservar el primer lugar de la Liga”, indicó.



Además, “les recordé al grupo que teníamos que tener la tranquilidad para resolver el partido. Cómo nos tendríamos que comportar jugando con dos delanteros, algo que lo entendieron muy bien y eso nos permitió tener todavía más peligro en el último cuarto de cancha de ellos”.



Sobre ese cambio positivo que tuvo el equipo para la etapa complementaria, el técnico brasileño comentó que “intuíamos que Libertad para preservar el marcador, ponían una línea de cinco, por eso determinamos poner dos puntas. Teníamos que seguir atacando sin perder las referencias defensivas cuando salíamos al ataque”.



El estratega remarcó que “el grupo de futbolistas mostró un carácter de los equipos ganadores. Fue difícil revertir una diferencia de dos goles, pero supimos por donde atacar y por donde llevar el balón para que el rival no hiciera sus contraataques. Es algo que nos está mostrando lo bien compenetrados entre ellos”.



Volviendo al tema de la motivación, Guimarães resaltó que “la motivación no fue solo del entretiempo, ya habíamos estado cargando al equipo de muchas situaciones emotivas y en el entretiempo solo era recordar el juego que estábamos haciendo, los ajustes que tuvimos que hacer y ellos mismos se hablaron, se corrigieron para buscar la victoria”.



En cuanto a la clasificación, Alexandre precisó que “esta es una victoria muy importante para Nacional, estar en la fase de grupos nos da una confianza en nuestro trabajo y los jugadores están entregados a lo que les estamos proponiendo. Tenemos versatilidad, diferentes perfiles para atacar y ahora debemos analizar los rivales, comenzando en casa, no acá (Atanasio) y empezar a hacer esa caminata para clasificar a la siguiente fase”.



Finalmente, el técnico habló sobre el cambio de escenario que deberá tener el equipo debido a las remodelaciones en el estadio Atanasio Girardot. Posiblemente, Nacional sea local en el estadio Palogrande de Manizales sus partidos por la Copa Libertadores. “Debemos hacer de nuestra casa un fortín, lo volvimos a mostrar en este partido. Es una lástima que no podamos jugar en el Atanasio, así como Santa Fe o América en sus casas y donde se vaya a jugar, debemos ser contundentes para luego sacar un resultado positivo afuera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8