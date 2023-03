Silva y Montero se ilusionan con Sudamericana: 'Hay que apostarle'

El arquero Álvaro Montero y el capitán David Macalister Silva hablaron con los medios tras la derrota de Millonarios en el Mineirao, que certificó la eliminación en Copa Libertadores. Los albiazules buscaban un lugar en fase de grupos al que accedió finalmente Atlético Mineiro.



Aunque el golpe de la eliminación es fuerte, Millonarios ya piensa en la Copa Sudamericana. Buscarán llegar lo más lejos posible y "sacarse la espinita" que le dejó la eliminación en Belo Horizonte. Por ahora solo quieren ver el vaso medio lleno.

Montero reconoció que "los goles vinieron por virtud de ellos y desatenciones de nosotros", aunque valoró lo hecho por Millonarios. "Competimos de buena manera", dijo.



En declaraciones recogidas por ESPN, el arquero mencionó que ahora deben enfocarse en la liga colombiana y y el torneo continental al que accedieron. "Ahora hay que apostarle a la Copa Sudamericana, hay que hacer todo lo posible para competir de buena manera, pasar de fase y llegar a instancias importantes".



Por otro lado, David Macalister Silva acompañó a Alberto Gamero en la rueda de prensa y mencionó que aunque "no es el resultado que queríamos pero seguimos en competencia".



El capitán aplaudió el acompañamiento de la hincha pero también pidió valorar el torneo que les resta. "No se puede tapar el sol con un dedo pero avanzamos a grupos de Sudamericana, que no lo habíamos logrado. Anhelabamos el grupo de Libertadores pero a veces hay que ver las cosas buenas también".



Finalmente, Silva reconoció que "esto nos va enseñando cosas y hay que sacarle provecho a la localía, pero quedamos en un torneo internacional que lo veníamos buscando, entonces invito a que se vea lo que se logra y no lo que se deja ir".